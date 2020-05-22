Хрещатик засадили ялівцем замість каштанів

Після того, як з'явилася інформація про те, що замість каштанів у центрі Києва висадять платани, на Хрещатику почали тимчасово висаджують ялівці замість каштанів.

Про це йдеться в повідомленні комунального об'єднання "Київзеленбуд" у соціальній мережі Facebook.

"В рамках благоустрою вулиці Хрещатик у лунках висаджують ялівці. Загалом у 50 лунок від вул. Прорізної до вул. Богдана Хмельницького буде висаджено 200 кущів ялівцю козацького Gold Coast та 50 дерев ялівцю скельного Skyrocket. Висаджені рослини значно покращують естетичний вигляд вулиці, проте є тимчасовим заходом перед початком її реконструкції", - йдеться в ньому.

Ялівець на вулиці Хрещатику. Фото: Київзеленбуд

На Хрещатику садять ялівець. Фото: Київзеленбуд

В "Київзеленбуді зазначають, що кущі та дерева ялівцю висаджені контейнерним методом посадки, щоб можна було їх легко пересадити у парки та сквери Києва.

Зазначається, що в наступному році розпочинається реконструкція вул. Хрещатик, в рамках якої на центральній вулиці столиці у лунках на бульварній частині будуть висаджені нові крупномірні дерева. Для збереження та догляду за ними передбачено влаштувати автоматичний полив.

Водночас деякі жителі міста вимагають повернути каштани на головну вулицю столиці.

Коментар під постом Київзеленбуд

На що в Київзеленбуді пояснили, що каштани починають хворіти на Хрещатику через велику загазованість та звуження зеленої зони.

"Каштани добре себе почувають у парках та скверах, це можна побачити у різних районах Києва. Проте вздовж доріг, як на Хрещатику, вони починають хворіти. І тому є чимало причин. Під час повномасштабної реконструкції Хрещатика у 1998 році звузили широку бульварну зелену зону, і каштани опинилися впритул до дороги з величезним потоком автомобілів, що спричиняє високу загазованість повітря, велика площа асфальтового покриття постійно перегрівається. Додати до цього сіль, якою посипають дороги взимку, відсутність автоматичного поливу, мінуючу міль, і маємо результат", - пояснили фахівці.

Відповідь Київзеленбуду

Як повідомляли Українські Новини, знамениті каштани зникнуть з вулиць Києва, дерева не витримують брудного повітря.

Раніше на Хрещатику всохли скандальні каштани "Бріоті".