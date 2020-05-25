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  • У Києві за добу вдвічі впала кількість нових випадків коронавірусу
25 травня 2020, понеділок, 12:20 10
Політика 2020-05-25T14:30:03+03:00
Українські Новини
У Києві за добу вдвічі впала кількість нових випадків коронавірусу

У Києві за добу вдвічі впала кількість нових випадків коронавірусу

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили коронавірус, порівняно з даними на 24 травня, збільшилася на 29 осіб. Серед них - троє медиків. Один чоловік помер. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час брифінгу.

"Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу підтвердили захворювання коронавірус, збільшилася на 29 осіб. Серед них - троє медиків. За минулу добу в столиці від коронавірусу померла одна людина. Всього за період пандемії - 60 летальних випадків. На сьогодні в столиці вже 2652 підтверджених випадки захворювання COVID-19", - повідомив Кличко.

Так, серед хворих: 15 жінок у віці від 27 до 72 років. І дві дівчинки - одинадцяти та дванадцяти років. І 11 чоловіків від 37 до 75 років. І хлопчик, якому 10 років.

В лікарні столиці госпіталізували 10 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

"Одужали за добу 2 людини. Всього коронавірус подолали 360 жителів столиці", - зазначив Кличко.

А у МОЗ нагадали алгоритм дій при підозрі на коронавірус Covid-19.

Як повідомляли Українські Новини, 24 травня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 259 до 21 245, кількість померлих від захворювання - на 6 осіб до 623 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків знизилася на 36,2%, кількість нових летальних випадків - на 50%.

Тим часом у Києві 25 травня відкрилося метро.

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