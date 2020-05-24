подписаться на рассылку
26.6 27.05
28.85 29.45
˟
  • Новости
  • Политика
  • Общество
  • В Киеве увеличивается количество заболевших коронавирусом — 54 новых случая за сутки. Всего 2 623 заразившихся
24 мая 2020, воскресенье, 12:30 147
Общество 2020-05-24T13:00:01+03:00
Українські Новини
В Киеве увеличивается количество заболевших коронавирусом — 54 новых случая за сутки. Всего 2 623 заразившихся

В Киеве увеличивается количество заболевших коронавирусом — 54 новых случая за сутки. Всего 2 623 заразившихся

Кира Молчанова
КГГА, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве, статистика коронавируса
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Пока в Украине статистика заболевших коронавирусом показывает уменьшение количества случаев COVID-19, заболевших коронавирусной инфекцией в Киеве 23 мая по сравнению с предыдущими сутками стало больше на 54 человека до 2 623, количество умерших - на 1 человека до 59.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирус, увеличилось на 54 человека. Среди них - 3 медика. 1 человек умер. Всего в столице за период пандемии 59 летальных случаев. На сегодня в Киеве уже 2 623 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он.

Среди заболевших 26 женщин в возрасте от 21 до 81 года и 22 мужчины от 23 до 81 года, а также 3 девочки 10, 11 и 16 лет и 3 мальчика, которым 2, 12 и 15 лет.

В больницы столицы госпитализированы 16 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

За сутки выздоровели 7 человек, всего с начала эпидемии выздоровело 358 киевлян.

Отмечается, что больше всего случаев заболевания за минувшие сутки зафиксировано в Дарницком районе - 12 больных, в Святошинском (10 случаев) и в Деснянском (9) районах.

Кличко также напомнил, что Киев перешел на 2-й этап смягчения карантинных ограничений и призвал киевлян соблюдать притовоэпидемические правила.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киеве 22 мая увеличилось на 47 человек до 2 569, умерших за сутки не было.

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили коронавирус 21 мая увеличилось на 47 человек до 2522, среди них 9 медиков.

Больше новостей о: КГГА коронавирус в Украине коронавирус в Киеве статистика коронавируса

За день в ВСУ зарегистрировали 14 новых случаев CO...
В Киеве второй день подряд не меняется количество ...
В Украине третий день снижается количество новых с...
В Киеве с 1 июня откроются детсады и школы для 11-...
В Украине третий день снижается количество новых случаев COVID-19. Всего болезнь обнаружили у почти у 21 тыс. украинцев
9 областей не готовы к смягчению карантина, — Минздрав
Новости
Минекоенерго согласно с Энергетическим Сообществом в вопросе введения финансового механизма ВСО 12:47
В Киеве увеличивается количество заболевших коронавирусом — 54 новых случая за сутки. Всего 2 623 заразившихся 12:30
Из 1,3 тыс. украинцев, вернувшихся из 6 стран, только один ушел на обсервацию 12:05
За день в ВСУ зарегистрировали 14 новых случаев COVID-19 11:32
9 областей не готовы к смягчению карантина, — Минздрав 10:59
больше новостей
Украинцам снова повысят пенсии: кому "светит" надбавка 05:30 Инфографика
Что известно о "деле 43 картин", по которому Порошенко вызывают на допрос? 20:33
Место происшествия. Фото: УП
Гибель депутата Давыденко: все подробности и чем известен погибший 23:52
Валерий Давыденко. Фото: Сусіди.City
В Киеве найден застреленным народный депутат Давыденко 20:19
Лещенко заверяет, что получил 323 тысяч гривен за "информконсалтинг" 20:10
больше новостей
Что известно о "деле 43 картин", по которому Порошенко вызывают на допрос? 20:33
В Украине на 7% поднялись цены на энергию после решений Минэкоэнерго и НКРЭКУ в пользу Ахметова, — СМИ 16:58
Убийство в Житомирской области. Фото: Facebook Антон Геращенко
В Житомирской области профессиональный охотник расстрелял 7 человек, одному удалось сбежать 12:59
"Слуга народа" просит Шмыгаля объяснить, почему Яценюк ездил в Черновицкую область с действующими министрами 16:21
Из-за акции националистов под офисом ОПЗЖ полиция открыла дело. Расследуют "хулиганские действия" 17:21
больше новостей
В Киеве найден застреленным народный депутат Давыденко
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok