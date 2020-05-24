В Киеве увеличивается количество заболевших коронавирусом — 54 новых случая за сутки. Всего 2 623 заразившихся

Пока в Украине статистика заболевших коронавирусом показывает уменьшение количества случаев COVID-19, заболевших коронавирусной инфекцией в Киеве 23 мая по сравнению с предыдущими сутками стало больше на 54 человека до 2 623, количество умерших - на 1 человека до 59.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирус, увеличилось на 54 человека. Среди них - 3 медика. 1 человек умер. Всего в столице за период пандемии 59 летальных случаев. На сегодня в Киеве уже 2 623 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он.

Среди заболевших 26 женщин в возрасте от 21 до 81 года и 22 мужчины от 23 до 81 года, а также 3 девочки 10, 11 и 16 лет и 3 мальчика, которым 2, 12 и 15 лет.

В больницы столицы госпитализированы 16 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

За сутки выздоровели 7 человек, всего с начала эпидемии выздоровело 358 киевлян.

Отмечается, что больше всего случаев заболевания за минувшие сутки зафиксировано в Дарницком районе - 12 больных, в Святошинском (10 случаев) и в Деснянском (9) районах.

Кличко также напомнил, что Киев перешел на 2-й этап смягчения карантинных ограничений и призвал киевлян соблюдать притовоэпидемические правила.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киеве 22 мая увеличилось на 47 человек до 2 569, умерших за сутки не было.

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили коронавирус 21 мая увеличилось на 47 человек до 2522, среди них 9 медиков.