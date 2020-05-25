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25 травня 2020, понеділок, 12:04 6 Документ
Кабмін 2020-05-25T12:30:02+03:00
Українські Новини
Т.в.о. міністра культури Світлана Фоменко в квітні отримала в 2,5 рази менше держсекретаря міністерства

Т.в.о. міністра культури Світлана Фоменко в квітні отримала в 2,5 рази менше держсекретаря міністерства

Ирина Николенко
зарплата в Мінкультури, зарплата чиновників, Мінкультури, Світлана Фоменко
Світлана Фоменко в квітні отримала 47 тис. гривень. Фото: 112.ua
Світлана Фоменко в квітні отримала 47 тис. гривень. Фото: 112.ua

У квітні міністр соціальної політики Марина Лазебна отримала 47,2 тис. гривень зарплати, стільки ж нарахували тимчасово виконуючій обов'язки міністра культури Світлані Фоменко, а державному секретарю міністерства – 127 тис. гривень. Про це йдеться у відповіді Міністерства культури на запит Українських Новин.

Зарплата т.в.о. міністра культури Фоменко за квітень становила 47 тис. гривень, держсекретаря – 127 тис. гривень.

Сума коштів, нарахована Фоменко в квітні, склала 47 230 гривень, з них посадовий оклад – 47 230 гривень.

Фактична сума, отримана т.в.о. міністра після утримання податків і зборів, склала 38 020 гривень

Зарплата держсекретаря Артема Біденка склала 127 454 гривні (в тому числі допомога на оздоровлення до щорічної відпустки – 79 940 гривень).

Інформація про зарплати заступників у відповіді відсутній.

Світлана Фоменко в квітні отримала 47 тис. грн. Скріншот Міністерство культури та інформаційної політики

Світлани Зарплата Фоменка за квітень. Скріншот Міністерство культури та інформаційної політикиЗарплата Світлани Фоменка за квітень. Скріншот Міністерство культури та інформаційної політики

Як повідомляли Українські Новини, заробітна плата за квітень керівника Офісу Президента Андрія Єрмака склала 42,2 тис. гривень, його заступників – від 32,9 до 41,9 тис.

У квітні заробітна плата міністра юстиції Дениса Малюськи становила 47,2 тис. гривень, його заступників – на 47,2 тис. гривень.

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