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19 мая 2020, вторник, 07:33 32 Документ
Кабмин 2020-05-19T07:33:01+03:00
Українські Новини
Министр соцполитики Лазебная заработала 47 тыс. гривен в апреле

Министр соцполитики Лазебная заработала 47 тыс. гривен в апреле

Елена Новикова
Зарплаты, Министерство социальной политики, Министерство соцполитики Украины, зарплаты чиновников, Марина Лазебная, Зарплаты за апрель
Марина Лазебная. Фото: Facebook/Минсоцполитики
Марина Лазебная. Фото: Facebook/Минсоцполитики

За апрель заработная плата министра социальной политики Марины Лазебной, которую назначили на должность 4 марта, составила 47,2 тыс. гривен, ее заместителей - от 42,7 тыс. до 47,2 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства социальной политики на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Лазебной в апреле, составила 47 230 гривен.

При этом ее должностной оклад составил 56 100 гривен, а доплата за государственную тайну - 11 220 гривен.

Однако, согласно ограничению по размеру зарплаты чиновников законом "О государственном бюджете Украины на 2020 год", из должностного оклада было вычтено 20 090 гривен.

Фактическая сумма, полученная министром после удержания налогов и сборов, составила 38 020 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Евгения Котика составила 47 230 гривен, замов Бориса Лебедцова - 47 230 гривен, Виталия Музыченко - 47 230 гривен, Татьяны Сальниковой (назначена 3 апреля) - 42 731 гривну.

Ответ на запрос Українських НовинОтвет на запрос Українських Новин

 

Зарплаты в Министерстве соцполитики Украины за апрельЗарплаты в Министерстве соцполитики Украины за апрель

Как сообщали Українськi Новини, министр соцполитики Марина Лазебная за март заработала 44 тыс. гривен.

Ранее Верховная Рада ограничила на время карантина заработную плату чиновников, депутатов, прокуроров, судей, руководства и правления государственных компаний и членов наблюдательных советов государственных компаний до размеров 10 минимальных заработных плат (47,2 тыс. гривен).

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