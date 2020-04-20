Ціни на нафту в США пішла в мінус

Нафта марки WTI в США в понеділок впала до історичного мінімуму, опустившись нижче 1 долара за барель після того, як зафіксували обвал цін на нафту найгірший за останні 29 років. Це найнижчий рівень з моменту відкриття NYMEX ф'ючерсів на нафту в 1983 році .

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані торгів, пише "Економічна правда".

Вартість нафти WTI падає на тлі затовареність ринку і зниження попиту через пандемію, а також - через закриття у вівторок увечері, 21 квітня, травневих ф'ючерсів.

За годину торгів котирування різко впали з 5 доларів за барель до 1 долара.

Червневі ф'ючерси, при цьому, впали на 11% до 22,22 доларів за барель.

Як пише видання, на ринку залишається надлишок нафти, а місця в сховищах залишається все менше.

CME група заявила, що можливо, травневі контракти WTI будуть торгуватися негативно.

"Трейдери стурбовані тим, що буде так багато запасів, а на ринку буде так багато проблемних вантажів через коронавірус. Таку ситуацію буде дуже складно виправити найближчим часом. Люди намагаються позбутися нафти, а покупців немає", - заявив голова Центру стратегічних, енергетичних і економічних досліджень Майкл Лінч.

Після 21:00 за Києвом ціна на нафту WTI впала нижче 0 - до -0,05 дол.

4 квітня країни ОПЕК+ домовилися знизити нафтовидобуток в травні-червні на 9,7 млн барелів на добу. У четвер називалася цифра в 10 млн, яка враховувала внесок Мексики.

Угода не вразила більшість учасників ринку, оскыльки обсяги скорочень не перекривають зниження попиту, при цьому на ринку вже накопичилися величезні запаси сировини, а угода набуде чинності тільки 1 травня.

Через 15 хвилин після відкриття торгів ціна на нафту Brent на біржі ICE пішла в мінус на 1,7% після того, як країнам ОПЕК+ вдалося прийти до домовленостей про скорочення світового нафтовидобутку на 13%.

Як повідомляли Українські Новини, середні ціни на паливо на АЗС Україні знизилися.

Також Антимонопольний комітет (АМКУ) заявляє про можливості зниження цін на бензин А-95 на 3-5 гривень/літр.