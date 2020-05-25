Рубль трохи просів на початку тижня. Курс російської національної валюти на 25 травня

Поки долар росте в обмінниках, у понеділок, 25 травня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в п'ятницю, 22 травня, не змінився і становить 3,21 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу в понеділок знизився на 1 копійку і становить 3,81 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 25 травня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,21 3,81 Максимальний 3,60 5,00 Мінімальний 2,30 3,65

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 22 травня на 8,51 коп. до 27,0009 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 6,27 коп. до 26,6848 UAH/USD.

Також міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко критикує принципи монетарної політики Національного банку після того, як рада НБУ також розкритикував валютно-курсову політику правління Нацбанку.

Крім того, з 15 по 22 травня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 0,69 коп. до 26,9158 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,54 коп. до 26,6221 UAH/USD після семитижневого падіння.