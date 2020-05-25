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25 травня 2020, понеділок, 11:05 12
Економіка 2020-05-25T12:45:02+03:00
Українські Новини
Рубль трохи просів на початку тижня. Курс російської національної валюти на 25 травня

Рубль трохи просів на початку тижня. Курс російської національної валюти на 25 травня

Анна Рудык
Курс валют, Курс рубля до долара, курс рубля в Україні, курс рубля в Києві
Курс рубля. Фото: pixabay.com
Курс рубля. Фото: pixabay.com

Поки долар росте в обмінниках, у понеділок, 25 травня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в п'ятницю, 22 травня, не змінився і становить 3,21 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу в понеділок знизився на 1 копійку і становить 3,81 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 25 травня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,21 3,81
Максимальний 3,60 5,00
Мінімальний 2,30 3,65

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 22 травня на 8,51 коп. до 27,0009 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 6,27 коп. до 26,6848 UAH/USD.

Також міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко критикує принципи монетарної політики Національного банку після того, як рада НБУ також розкритикував валютно-курсову політику правління Нацбанку.

Крім того, з 15 по 22 травня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 0,69 коп. до 26,9158 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,54 коп. до 26,6221 UAH/USD після семитижневого падіння.

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