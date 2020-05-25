Ціна на електроенергію в Україні знизилася, але вона все ще вище, ніж у Європі

Середньозважена добова ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РСВ) в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України станом на 25 травня знизилася на 40,8%, або на 552 гривні/МВт-год до 801,14 гривні/Мвт-год порівняно з 18 травня.

Про це свідчать дані державного підприємства "Оператор ринку", передають Українські Новини.

У свою чергу за аналогічний період середньозважена ціна електроенергії на РСВ в межах "Бурштинського енергоострова" збільшилася на 0,3%, або на 5 гривень/Мвт-год до 1 621,18 гривень/Мвт-год.

Якщо порівнювати з цінами на європейській энергобирже Nord Pool, ціна в ОЕС України (29,7 євро/МВт-год) перевищує ціни в Норвегії (6,05 євро/ МВт-год) в 4,9 рази, в Швеції (16,76 євро/ МВт-год) - на 43,6%, в Данії (18,03 євро/ МВт-год) - на 39,3%, у Франції (16,86 євро/ МВт-год) - на 43,2%, в Німеччині (18,63 євро/ МВт-год) - на 37,3%, і Австрії (18,52 євро/ МВт-год) - на 37,6%.

Також на угорській біржі HUPX за аналогічний період середньозважена вартість електроенергії знизився на 39,1%, або на 11,3 євро/МВт-год до 21,07 євро/МВт-год (568,25 гривень/Мвт-год згідно з курсом НБУ на 25 травня).

Як повідомляли Українські Новини, "Енергоатому" дешевше не продавати електроенергію, ніж продавати її в збиток.

Також в той час, як ціна на електроенергію в Україні вище, ніж в європейських країнах, тимчасово виконуюча обов'язки міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславец заявляє, що середньозважену вартість електроенергії національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" необхідно підняти на 58%, або на 33 коп., до 90 коп/кВт-ч.