"Энергоатому" дешевле не продавать электроэнергию, чем продавать ее в убыток, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" дешевле не продавать электроэнергию, чем продавать ее в убыток в то время, как "Энергоатом" опроверг заявления об искусственном снижении производства и поддержал антикризисные меры Кабмина.

Об этом говорится в сообщении на сайте Кабинета Министров, передают Українські Новини.

"Компании нужно дать возможность торговать по нормальным ценам. Наша задача - защитить "Энергоатом". НАЭК каждый месяц получает убытки в минус 1 млрд гривен, в связи с тем, что продает электроэнергию за полцены на балансирующем рынке. Дешевле не торговать, чем торговать в убыток", - заявил Шмыгаль в ходе заседания Антикризисного энергетического штаба.

Кроме того, Шмыгаль указал Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на недопустимость невыполнения решений Антикризисного штаба и необходимости "Энергоатома" придерживаться утвержденного прогнозного баланса.

Также Антикризисный штаб обратил внимание депутатов на значительное количество законодательных инициатив, содержащих антикризисные меры и которые зарегистрированы в секретариате Верховной Рады и попросил парламент ускорить рассмотрение таких законопроектов.

Как сообщали Українські Новини, в то время, как цена на электроэнергию в Украине выше, чем в европейских странах, временно исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявляет, что средневзвешенную стоимость электроэнергии национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" необходимо поднять на 58%, или на 33 коп., до 90 коп./кВт-ч.