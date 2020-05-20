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  • "Энергоатому" дешевле не продавать электроэнергию, чем продавать ее в убыток, - Шмыгаль
20 мая 2020, среда, 10:09 452
Экономика 2020-05-20T10:15:38+03:00
Українські Новини
"Энергоатому" дешевле не продавать электроэнергию, чем продавать ее в убыток, - Шмыгаль

"Энергоатому" дешевле не продавать электроэнергию, чем продавать ее в убыток, - Шмыгаль

Ярина Вацяк
Электроэнергия, Энергоатом, Денис Шмыгаль
Энергоатом. fdlx.com
Энергоатом. fdlx.com

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" дешевле не продавать электроэнергию, чем продавать ее в убыток в то время, как "Энергоатом" опроверг заявления об искусственном снижении производства и поддержал антикризисные меры Кабмина.

Об этом говорится в сообщении на сайте Кабинета Министров, передают Українські Новини.

"Компании нужно дать возможность торговать по нормальным ценам. Наша задача - защитить "Энергоатом". НАЭК каждый месяц получает убытки в минус 1 млрд гривен, в связи с тем, что продает электроэнергию за полцены на балансирующем рынке. Дешевле не торговать, чем торговать в убыток", - заявил Шмыгаль в ходе заседания Антикризисного энергетического штаба.

Кроме того, Шмыгаль указал Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на недопустимость невыполнения решений Антикризисного штаба и необходимости "Энергоатома" придерживаться утвержденного прогнозного баланса.

Также Антикризисный штаб обратил внимание депутатов на значительное количество законодательных инициатив, содержащих антикризисные меры и которые зарегистрированы в секретариате Верховной Рады и попросил парламент ускорить рассмотрение таких законопроектов.

Как сообщали Українські Новини, в то время, как цена на электроэнергию в Украине выше, чем в европейских странах, временно исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявляет, что средневзвешенную стоимость электроэнергии национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" необходимо поднять на 58%, или на 33 коп., до 90 коп./кВт-ч.

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