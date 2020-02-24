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24 февраля 2020, понедельник, 20:57 36
Медицина 2020-02-24T21:00:29+02:00
Українські Новини
Каждая десятая упаковка лекарств в Украине - подделка, - "Такеда Украина"

Каждая десятая упаковка лекарств в Украине - подделка, - "Такеда Украина"

Анна Рудык
Лекарства, Фальсификация лекарств, ВОЗ, подделка лекарств
Лекарства. Фото: pixabay
Лекарства. Фото: pixabay

Всемирная организация здравоохранения оценивает долю фальсификата на рынке лекарственных средств в Украине в 10-15% по итогам 2019 года.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба биофармацевтической компании "Такеда Украина" (ранее - "Никомед Украина"), входящей в компанию Takeda Pharmaceutical Company Limited (Япония).

"По разным оценкам, в Украине по состоянию на 2019 год от 10 до 15% лекарственных средств являются фальсифицированными. Этот показатель ниже данных 2010 года (20-30%), однако доля фальсифицированных препаратов все еще остается значительной", - сказано в нем.

Отмечается, что на данный момент в Украине подделывают все виды медицинской продукции: лекарственные средства, вакцины, медицинские изделия и пищевые добавки, при этом фальсифицируют как генерические, так и инновационные препараты.

Согласно данным ВОЗ, 1 из 10 упаковок лекарственных препаратов является некачественной или фальсифицированной в странах со средними или низкими доходами.

"Такеда Украина" в свою очередь отметила, что фальсификат от оригинала отличается слишком низкой стоимостью, коробкой с нарушенной целостностью, отсутствием срока годности, номера серии, странным внешним видом препарата.

По словам медицинского директора компании Александра Маркова, поддельные лекарственные средства подрывают доверие населения к действительно эффективным препаратам.

По мнению компании, единственное место, где можно приобрести 100% оригинальные лекарственные средства, это аптека.

По информации на сайте компании, Takeda работает в более чем 70 странах мира,в Японии, США, Европе, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке и Азиатско-Тихоокеанском регионе, а продукция компании продается в более чем 100 странах по всему миру.

Как сообщали Українськi Новини, аптеки получили 887 млн гривен компенсации по программе "Доступные лекарства" в 2019.

Также сообщалось о способе отличить настоящие лекарства от фейковых.

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