Киев закупил лекарств от коронавируса на 101 миллион гривен

Киевская городская государственная администрация закупил 17 видов медицинских препаратов для оказания медицинской помощи больным коронавирусом на 101 млн гривен.

Об этом мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Департамент здравоохранения за счет резервного фонда бюджета столицы закупил лекарства, применяемые для оказания медицинской помощи больным COVID-19. Речь идет о 17 наименованиях медицинских препаратов. Это антибиотики, противовирусные и противовоспалительные препараты, другие медикаменты. На их закупку город выделил 101 млн гривен. И доставка лекарств уже началась в определенные опорные больницы для приема больных коронавирусом", - сказал он.

Кличко отметил, что это существенная помощь и дополнительный ресурс для столичных больниц.

Кличко добавил, что закупка лекарственных средств с начала второго этапа медицинской реформы, 1 апреля, осуществляется непосредственно медучреждениями, за счет Национальной службы здоровья, но этих денег не хватает.

Как сообщали Українські Новини, количество заболевших коронавирусом в Киевской области 21 апреля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 34 человека до 390.

При этом в самом Киеве уже почти 1000 человек заразились COVID-19.