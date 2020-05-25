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25 мая 2020, понедельник, 05:30 333
Общество 2020-05-25T06:30:02+03:00
Українські Новини
Сегодня в Киеве запустят метро. Что изменится в работе подземки

Сегодня в Киеве запустят метро. Что изменится в работе подземки

Валерия Драгомирова
Киев, Метро, Карантин
Метро. Фото: КГГА
Метро. Фото: КГГА

Пассажиров будут допускать в метро, которое возобновит работу в понедельник, 25 мая, при наличии защитной маски. Об этом говорится в распоряжении руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации № 47.

Сообщается, что каждые 3 часа в салонах транспортных средств должны проводить дезинфекцию.

Вагоны метрополитена должны дезинфицировать во время заезда поездов в электродепо и на пункты технического обслуживания.

Также каждые 3 часа дезинфекция будет осуществляться на остановках, в помещениях станций для пассажиров на платформах, в вестибюлях и помещениях станций метрополитена (обязательно - перед открытием станций метро).

Дистанция на эскалаторе. Фото: КГГАДистанция на эскалаторе. Фото: КГГА

В метрополитене должны обеспечить санитарный контроль пассажиров на входе в помещения станций. В случае выявления визуальных признаков острого респираторного заболевания - должны проводить температурный скрининг.

В подземке также должны обеспечить расстояние не менее 1,5 метра между пассажирами в очередях в кассы и терминалов самообслуживания, на платформах и в вестибюлях станций.

Дистанция в метро. Фото: КГГАДистанция в метро. Фото: КГГА

В случае скопления пассажиров - ограничивать количество пассажиров на станциях метрополитена (полное или частичное закрытие на вход) с целью соблюдения санитарных расстояний.

Сохраняйте дистанцию. Фото: КГГАСохраняйте дистанцию. Фото: КГГА

В транспорте должны информировать пассажиров об установленных противоэпидемических ограничениях.

Водители, машинисты, кондукторы, контролеры, другой персонал должны обеспечить средствами индивидуальной защиты. Кроме того, должны контролировать состояние их здоровья. К работе не должны допускать лиц с признаками респираторного инфекционного заболевания и лиц, нуждающихся в самоизоляции.


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