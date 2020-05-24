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24 травня 2020, неділя, 23:11 5
Суспільство 2020-05-24T23:30:01+03:00
Українські Новини
У "Київському метрополітені" розповіли о котрій відкриються станції 25 травня

У "Київському метрополітені" розповіли о котрій відкриються станції 25 травня

Валерия Драгомирова
Метро, Карантин, Київ
Метро. Фото: КМДА
Метро. Фото: КМДА

З завтрашнього дня, 25 травня, у Києві відновить роботу метрополітен. Більшість станцій відкриється близько 5:45. Про це в ефірі каналу "Україна 24" розповіла заступник директора КП "Київський метрополітен" Наталя Макогон.

"Ми плануємо починати рух за звичайним графіком, більшість станцій відкриється близько 5:45. Що стосується інтенсивності, ми розуміємо, що не прийде 1,5 млн осіб, але будемо працювати в максимально інтенсивному режимі, піковому, 1,5 хвилини буде перерва між поїздами", — сказала вона.

За словами Макогон, обов'язкова вимога — маска.

"Обов'язкова вимога - маска, це рішення Кабінету міністрів, ми просимо виконувати його. Нам будуть допомагати поліція, наша охорона. Ви розумієте, що будуть принципові люди, які ні у що не вірять, якщо ви бачите, що людина знімає маску в вагоні, зробіть їй зауваження", — розповіла Макогон.

Раніше Українські Новини писали, як тепер можна платити за проїзд у метро.

Крім того, метро у Харкові може запрацювати в один день з метро в Києві.

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