У "Київському метрополітені" розповіли о котрій відкриються станції 25 травня

З завтрашнього дня, 25 травня, у Києві відновить роботу метрополітен. Більшість станцій відкриється близько 5:45. Про це в ефірі каналу "Україна 24" розповіла заступник директора КП "Київський метрополітен" Наталя Макогон.

"Ми плануємо починати рух за звичайним графіком, більшість станцій відкриється близько 5:45. Що стосується інтенсивності, ми розуміємо, що не прийде 1,5 млн осіб, але будемо працювати в максимально інтенсивному режимі, піковому, 1,5 хвилини буде перерва між поїздами", — сказала вона.



За словами Макогон, обов'язкова вимога — маска.



"Обов'язкова вимога - маска, це рішення Кабінету міністрів, ми просимо виконувати його. Нам будуть допомагати поліція, наша охорона. Ви розумієте, що будуть принципові люди, які ні у що не вірять, якщо ви бачите, що людина знімає маску в вагоні, зробіть їй зауваження", — розповіла Макогон.



Раніше Українські Новини писали, як тепер можна платити за проїзд у метро.



Крім того, метро у Харкові може запрацювати в один день з метро в Києві.