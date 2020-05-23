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23 мая 2020, суббота, 10:15 1424
Общество 2020-05-23T10:46:03+03:00
Українські Новини
Киев переходит на второй этап ослабления карантина. Начнет работать весь транспорт и метро

Киев переходит на второй этап ослабления карантина. Начнет работать весь транспорт и метро

Валерия Драгомирова
Киев, Метро, Карантин, Коронавирус, Общественный транспорт
Автобусы. Фото: Николай Поворозник
Автобусы. Фото: Николай Поворозник

Киев переходит ко 2-му этапу ослабления карантина и с 12:00 субботы, 23 мая, запускает наземный общественный транспорт, хотя по данным Центра общественного здоровья не готов ко второму этапу ослабления. 

Об этом сообщил исполняющий обязанности первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Валентин Мондриевский на брифинге в субботу по итогам заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по внедрению второго этапа ослабления противоэпидемических ограничений, передают Українськi Новини.

"Принято решение о переходе к следующему этапу ослабления карантинных мер в городе Киеве... Это означает, что с сегодняшнего дня, с 12 часов 23 мая, в столице начнут работать торговые учреждения размером до 1 тыс. кв. метров, в том числе те, которые находятся в зданиях и имеют отдельные входы. С 12:00 возобновит в обычном режиме работу весь общественный наземный транспорт", - сказал он.


Кроме того, с 25 мая планируют открыть метро в обычном режиме, также начнуть работать все рынки и ярмарки. С понедельника также будут доступны для использования спортивные, детские площадки в парках, скверах и на придомовых территориях.

По словам Мондриевского, решение о переходе ко 2-му этапу ослабления карантина принято в связи с тем, что общее количество новых случаев заболевания коронавирусом в столице за последние 7 дней на 100 тыс. населения составляет менее чем 12 человек - 11,7; второй показатель - загруженность коек в больницах - составляет 35%, а среднее количество тестирований, проведенных методом ПЦР, составляет более 12 человек на 100 тыс. населения - 37,7.


Как сообщали Українські Новини, в Украине второй день снижается количество новых случаев коронавируса

Кроме того, сегодня 73-й день карантина, до его окончания осталось 30 дней. 




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