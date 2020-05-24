У Швеції запустили першу мережу 5G

У неділю телекомунікаційна група Tele2 активувала першу в Швеції загальнодоступну мережу мобільного зв'язку п'ятого покоління (5G), появу якої прогнозували в Україні у 2020.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA.

Клієнти в Стокгольмі повинні отримати можливість користуватися 5G вже в неділю. В Гетеборзі і Мальме це має стати можливим до 24 червня. Потім мережа поступово буде розширюватися по всій країні.

Мережа 5G забезпечує швидкість передачі даних більш ніж 1 гігабіт у секунду, що в чотири рази швидше, ніж у сучасній мережі 4G.

Згідно з повідомленням видання Dagens Nyheter, компанія Tele2 запускає мережу 5G, випередивши конкурентів Telia і Ericsson, які планують представити свою першу загальнодоступну мережу 5G в понеділок.

Країни ЄС будуть обмінюватися розвідданими щодо загроз безпеки 5G. Це робитимуть через занепокоєння з приводу діяльності іноземних урядів, які використовують технологічні компанії для шпигунства.



Раніше Українські Новини писали, що китайський бренд тестує 5G в Україні.



Крім того, 4G охопив вже більше половини населених пунктів України.