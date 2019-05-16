5G может появиться в Украине уже в 2020

Председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, Александр Животовский допускает появление связи 5G в Украине в 2020 году.\r\nОб этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"5G возможно уже со следующего года. Мы анализируем частоты, которые могут быть использованы для 5G. Некоторые уже очевидны - это 700 МГц и 3400 МГц. Детали относительно остальных необходимых частот - а это выше 20 ГГц - будут определены этой осенью на WRC 2019", - говорится в нем.\r\nПо его словам, в настоящее время ключевой задачей для внедрения технологии является достижение договоренностей с вещателями и военными об условиях перехода с 700-800 МГц в более низкие диапазоны.\r\n"В мире это называется освобождением "цифрового дивиденда" и все страны это сделали лет сто назад. По очевидным причинам, договариваться с Нацсоветом и вещателями будем после окончания выборов", - написал Животовский.\r\nОтмечается, что также для внедрения 5G необходим диалог с операторами.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 31 января 2018 года прошли торги за получение лицензий на 4G-связь в диапазоне 2600 МГц.\r\nОператор мобильной связи компания lifecell выиграла торги первому и второму лотам на предоставление лицензий для внедрения 4G-связи (стандарт LTE) в полосах радиочастот соответственно 2540-2545, 2565-2570\/2660-2665, 2685-2690 МГц с ценой 601,6 млн гривен и 2535-2540\/2655-2660 МГц с ценой 307,65 млн гривен.\r\nОператор мобильной связи компания "Киевстар" выиграла третий, четвертый и пятый лоты на предоставление лицензий для внедрения 4G-связи (стандарт LTE) в полосах радиочастот соответственно 2530-2535\/2650-2655 МГц (с ценой 293 млн гривен), 2525-2530\/2645-2650 МГц (с ценой 293 млн гривен) и (2520-2525\/2640-2645 с ценой 330,3 млн гривен).\r\nОператор мобильной связи компания "Vodafone Украина" (ЧАО "ВФ Украина", ранее "МТС-Украина", Киев) выиграла шестой лот и седьмой лоты на предоставление лицензий для внедрения 4G-связи (стандарт LTE) в полосах радиочастот соответственно 2510-2515\/2630-2635 МГц с ценой 345 млн гривен и 2515-2520\/2635-2640 МГц с ценой 286 млн гривен.\r\nВсего в рамках тендера выставлены 7 лотов.\r\nСрок действия данных лицензий составляет 15 лет.\r\nКроме того, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), намерена провести торги по тендеру на предоставление лицензий на пользование радиочастотным ресурсом для внедрения радиотехнологии "Международная подвижная (мобильная) связь ІМТ" в диапазоне 1800 МГц в начале марта.\r\nСвои заявки подали компании "Киевстар", "Vodafone-Украина" и lifecell.