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16 мая 2019, четверг, 15:12 20
Интернет и IT 2019-05-16T15:13:27+03:00
Українські Новини
5G может появиться в Украине уже в 2020

5G может появиться в Украине уже в 2020

Председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, Александр Животовский допускает появление связи 5G в Украине в 2020 году.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"5G возможно уже со следующего года. Мы анализируем частоты, которые могут быть использованы для 5G. Некоторые уже очевидны - это 700 МГц и 3400 МГц. Детали относительно остальных необходимых частот - а это выше 20 ГГц - будут определены этой осенью на WRC 2019", - говорится в нем.

По его словам, в настоящее время ключевой задачей для внедрения технологии является достижение договоренностей с вещателями и военными об условиях перехода с 700-800 МГц в более низкие диапазоны.

"В мире это называется освобождением "цифрового дивиденда" и все страны это сделали лет сто назад. По очевидным причинам, договариваться с Нацсоветом и вещателями будем после окончания выборов", - написал Животовский.

Отмечается, что также для внедрения 5G необходим диалог с операторами.

Как сообщали Українськi Новини, 31 января 2018 года прошли торги за получение лицензий на 4G-связь в диапазоне 2600 МГц.

Оператор мобильной связи компания lifecell выиграла торги первому и второму лотам на предоставление лицензий для внедрения 4G-связи (стандарт LTE) в полосах радиочастот соответственно 2540-2545, 2565-2570/2660-2665, 2685-2690 МГц с ценой 601,6 млн гривен и 2535-2540/2655-2660 МГц с ценой 307,65 млн гривен.

Оператор мобильной связи компания "Киевстар" выиграла третий, четвертый и пятый лоты на предоставление лицензий для внедрения 4G-связи (стандарт LTE) в полосах радиочастот соответственно 2530-2535/2650-2655 МГц (с ценой 293 млн гривен), 2525-2530/2645-2650 МГц (с ценой 293 млн гривен) и (2520-2525/2640-2645 с ценой 330,3 млн гривен).

Оператор мобильной связи компания "Vodafone Украина" (ЧАО "ВФ Украина", ранее "МТС-Украина", Киев) выиграла шестой лот и седьмой лоты на предоставление лицензий для внедрения 4G-связи (стандарт LTE) в полосах радиочастот соответственно 2510-2515/2630-2635 МГц с ценой 345 млн гривен и 2515-2520/2635-2640 МГц с ценой 286 млн гривен.

Всего в рамках тендера выставлены 7 лотов.

Срок действия данных лицензий составляет 15 лет.

Кроме того, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), намерена провести торги по тендеру на предоставление лицензий на пользование радиочастотным ресурсом для внедрения радиотехнологии "Международная подвижная (мобильная) связь ІМТ" в диапазоне 1800 МГц в начале марта.

Свои заявки подали компании "Киевстар", "Vodafone-Украина" и lifecell.
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