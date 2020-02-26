Китайский бренд тестирует 5G в Украине

Один из крупнейших производителей смартфонов в Китае компания Vivo начала осуществлять тестовые работы над сетью 5G для работы в Украине.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил президент компании Макс Лоу.

"Сейчас ведутся переговоры с некоторыми украинскими мобильными операторами, а также проводятся тестовые работы над 5G для работы наших телефонов", - сказал он.

Глава компании отметил, что как только локальные мобильные операторы запустят 5G и сеть будет полноценно функционировать, компания начнет реализацию своих смартфонов, поддерживающих данную сеть, и на территории Украины.

По мнению Лоу, украинский рынок смартфонов будет достаточно стабилен в ближайшие год-два, поскольку уже прошло подключение 4G сети, а других изменений не ожидается.

Отмечается, что в конце 2019 года продажи смартфонов на базе 5G в Китае были на первом месте.

Vivo имеет более 200 млн пользователей ее мобильными продуктами и услугами по всему миру, в Китае компания является номером 2 по продаже смартфонов.

В августе 2019 года Vivo вышли на рынок Украины.

Как сообщали Українськi Новини, председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, Александр Животовский допускает появление связи 5G в Украине в 2020 году.

"Киевстар" считает, что в случае внедрения в Украине сетей 5G они будут востребованы у бизнес-клиентов.