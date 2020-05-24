Українець ввозив з Єгипту наркотики під виглядом спортивного харчування

В Україну ввозилося незвичайне "спортивне харчування". Фото: Київська прокуратура в Facebook

В Україну ввозилося незвичайне "спортивне харчування". Фото: Київська прокуратура в Facebook

У Києві правоохоронці затримали жителя Дніпра, який підозрюється в контрабанді речовини для виготовлення наркотиків під виглядом спортивного харчування. Тепер йому може загрожувати до 8 років ув'язнення.

Про це в неділю, 24 травня, повідомила прес-служба столичної прокуратури.

Як повідомили правоохоронці, підозрюваний протягом 2019 особисто та за участю кур'єрів ввозив з Єгипту в Україну значні партії псевдоефедрину - прекурсору, що використовується для виготовлення наркотиків. Як з'ясували слідчі, щомісяця в Україну в банках з-під спортивного харчування та кави поставлялися до 10 кілограм речовини.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до злочину, тривають. В Україну ввозилося незвичайне "спортивне харчування". Фото: Київська прокуратура у Facebook

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році правоохоронці вилучили 400 кг кокаїну на 60 млн доларів в Києві.

Поліція Києва вилучила 300 кг наркотиків на 110 млн гривень.

Тим часом, в одеському порту "Південний" затримали партію бананів, в якій були заховані 53 кг кокаїну.