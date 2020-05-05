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  • В одесском порту "Южный" задержали партию бананов, в которой были спрятаны 53 кг кокаина
05 мая 2020, вторник, 16:50 9
Политика 2020-05-05T17:00:02+03:00
Українські Новини
В одесском порту "Южный" задержали партию бананов, в которой были спрятаны 53 кг кокаина

В одесском порту "Южный" задержали партию бананов, в которой были спрятаны 53 кг кокаина

Кира Молчанова
СБУ, Кокаин, Одесская область, Контрабанда, Одесский порт, Контрабанда кокаина, Порт Южный
Кокаин. Фото: Пресс-служба СБУ
Кокаин. Фото: Пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) изъяла контрабанду 53 кг кокаина на 200 млн гривен в морском порту "Южный" в Одесской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

Кокаин ввезли из одной из стран Южной Америки.

Сотрудники Службы безопасности обнаружили партию тяжелого наркотика при осмотре в порту грузового контейнера с бананами.

45 брикетов с высококачественным кокаином были спрятаны среди легального груза.

Для подтверждения качества "товара" отправители маркировали пакеты своим "фирменным знаком" - изображением "миньона", что указывает на принадлежность к одному из южноамериканских наркосиндикатов.

Для усложнения обнаружения наркотика сканером каждый брикет был в свинцовой упаковке.

Ориентировочная стоимость изъятого кокаина на черном рынке составляет более 200 млн гривен.

На данный момент продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации канала контрабанды наркотиков.

Кокаин. Фото: Пресс-служба СБУКокаин. Фото: Пресс-служба СБУ

Кокаин. Фото: Пресс-служба СБУКокаин. Фото: Пресс-служба СБУ

Кокаин. Фото: Пресс-служба СБУКокаин. Фото: Пресс-служба СБУ

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году правоохранители изъяли 400 кг кокаина на 60 млн долларов в Киеве.

Полиция Киева изъяла 300 кг наркотиков на 110 млн гривен.

Служба безопасности Украины не стала предоставлять в ответ на информационный запрос копию письма за подписью главы СБУ Ивана Баканова на имя председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, в котором рассказывается о рисках для работы объединенной энергетической системы Украины.

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