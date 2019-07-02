В Киеве нашли кокаин из Латинской Америки на $60 млн

Правоохранители изъяли 400 кг кокаина на 60 млн долларов в Киеве.

Об этом сообщил на брифинге глава Нацполиции Сергей Князев, передают Українськi Новини.

По его словам, наркотики были изъяты в несколько этапов.

Кокаин поступал контрабандным путем из стран Латинской Америки и в дальнейшем переправлялся в Европу.

Задержаны 9 подозреваемых, шестерым из которых уже избрана мера пресечения.

Как сообщали Українськi Новини, в Борисполе Киевской области сотрудники Нацполиции ликвидировали работу подпольной лаборатории по изготовлению наркотических препаратов.

Ранее огромную партию героина на $50 млн обнаружила полиция в Киевской области.

Также в Киеве задержали двух мужчин и женщину, которые торговали наркотиками.