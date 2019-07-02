В Киеве нашли кокаин из Латинской Америки на $60 млн

Правоохранители изъяли 400 кг кокаина на 60 млн долларов в Киеве.\r\nОб этом сообщил на брифинге глава Нацполиции Сергей Князев, передают Українськi Новини.\r\nПо его словам, наркотики были изъяты в несколько этапов.\r\nКокаин поступал контрабандным путем из стран Латинской Америки и в дальнейшем переправлялся в Европу.\r\nЗадержаны 9 подозреваемых, шестерым из которых уже избрана мера пресечения.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Борисполе Киевской области сотрудники Нацполиции ликвидировали работу подпольной лаборатории по изготовлению наркотических препаратов.\r\nРанее огромную партию героина на $50 млн обнаружила полиция в Киевской области.\r\nТакже в Киеве задержали двух мужчин и женщину, которые торговали наркотиками.