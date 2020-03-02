Полиция изъяла 300 кг наркотиков на 110 млн гривен в Киеве

Изъятые наркотики и сырье для их изготовления. Фото: пресс-служба Национальной полиции в Киеве

Изъятые наркотики и сырье для их изготовления. Фото: пресс-служба Национальной полиции в Киеве

Полиция Киева, которая раньше определила самый криминогенный район столицы, изъяла 300 кг наркотиков на 110 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини.

Отмечается, что в течение нескольких дней киевские правоохранители реализовали материалы уголовного производства, в рамках которого документировали противоправную деятельность группы лиц, которые оборудовали нарколаборатории, где изготавливали наркотики, и занимались их сбытом на территории трех областей Украины.

Изъятые наркотики и сырье для их изготовления. Фото: пресс-служба Национальной полиции в Киеве

Установлено, что подозреваемые наладили сбыт наркотиков через интернет-магазины, которые работали на интернет-платформах объявлений и мессенджеров, под разными аббревиатурами.

Сеть магазинов была одним из крупнейших поставщиков психотропных веществ в Украине.

Сотрудники полиции провели следственные эксперименты, которые позволили установить маршруты перемещения наркотиков, а также выполнили 7 бесконтактных оптовых закупок наркосредств и осуществили 40 межрегиональных контролируемых поставок оптовых партий психотропных веществ.

Цех по изготовлению зелья. Фото: пресс-служба Национальной полиции в Киеве

Установлено, что каждый месяц мощности нарколаборатории позволяли фигурантам изготавливать от 80 до 100 килограммов психотропных веществ.

Отмечается, что правоохранители провели 20 обысков, в результате чего обнаружили нарколабораторию, несколько складов, а также задержали 9 активных участников.

"Главный организатор - житель Киева, который накануне пытался выехать с территории нашего государства, по нашим предположениям - для организации сети сбыта наркотиков за пределами Украины. Другие участники группы - жители Чернигова, Киева и Киевской области. В состав межрегиональной группировки входили люди разного возраста, в том числе, среди задержанных есть семья", — сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

Холодильники с сырьем. Фото: пресс-служба Национальной полиции в Киеве

В ходе проведения санкционированных обысков в помещениях работники полиции обнаружили и изъяли специальное оборудование для массового изготовления наркотиков и большое количество запрещенных веществ.

Изъято также компьютерное оборудование, гаджеты, банковские карточки, 7 автомобилей премиум-класса, которые использовали участники преступной группы, заметки о сбыте наркотиков и записи о перемещении по банковским счетам полученных от наркобизнеса средств.

"Вообще в ходе спецоперации было изъято около 300 килограммов наркотических веществ - кокаин, синтетические наркотики, соли, таблетки экстази и другие наркотики, которые изготавливали злоумышленники и в дальнейшем распространяли. Кроме того, изъято более 2 тонн прекурсоров. Общая стоимость изъятого по приблизительным оценкам достигает более 100 млн гривен", — отметил Крищенко.

По его словам, 9 человек задержаны, им сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, совершенные организованной группой) Уголовного кодекса.

Изъятый товар. Фото: пресс-служба Национальной полиции в Киеве

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по задержанию других участников преступной группы.

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До этого силовики начали расследовать, кто запустил фейковую рассылку об обнаружении коронавируса в Украине.