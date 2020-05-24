У Київській області зростає кількість хворих COVID-19. Де найбільше хворіють

Поки в Київі хворих на COVID-19 стає більше, в Київської області зберігається така ж тенденція: кількість хворих на 23 травня порівняно з попередньою добою збільшилася на 44 людини до 1 419, кількість померлих не змінилося і складає 30 осіб.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10:00 24 травня 2020 року офіційно підтверджено 1 419 випадків захворювання на коронавірус, з них 116 дітей і 246 медичних працівників (дані за весь період). Нових випадків за останню добу – 44. За час пандемії померли 30 осіб", - сказано в ньому.

У Києво-Святошинському районі підтверджені 395 випадків захворювання на коронавірус (найбільша кількість у Вишневому - 179, у Софіївській Борщагівці - 41 і в Петропавлівській Борщагівці - 31), в Обухівському районі - 230 випадків (найбільша кількість в Обухові - 107 і в Українці - 37).

66 випадків захворювання підтверджено у Броварському районі, 58 - в Бориспільському районі, 39 - у Васильківському, 35 - в Кагарлицькому, 23 - в Вишгородському, 17 - у Макарівському районі.

При цьому 68 випадків підтверджені в Ірпені, 44 - в Борисполі, 40 - в Бучі, 38 - у Броварах, 43 - в Білій Церкві, 37 - в Кагарлику, 31 - в Коцюбинському,29 - у Фастові, 27 - у Вишгороді, 26 - у Василькові.

На стаціонарному лікуванні перебувають 214 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) - 1 205 осіб.

Одужав 291 осіб (у тому числі 25 дітей).

З 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 4 187 повідомлень про підозру на COVID-19, за останню добу - 74 повідомлення.

Як повідомляли Українські Новини, кількість хворих на коронавірусну інфекцією в Києві 22 травня збільшилася на 47 чоловік до 2 569, померлих за добу не було.

Кількість киян, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус 21 травня збільшилася на 47 осіб до 2522, серед них 9 медиків.