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23 мая 2020, суббота, 11:42 22
Общество 2020-05-23T11:45:01+03:00
Українські Новини
В Киеве второй день подряд не меняется количество новых случаев Covid-19

В Киеве второй день подряд не меняется количество новых случаев Covid-19

Валерия Драгомирова
Киев, Коронавирус, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 22 мая по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 47 человек до 2 569, умерших за минувшие сутки нет. 

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирус, увеличилось на 47 человек. Среди них - 14 медиков. На сегодня в столице уже 2 569 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал он.

Среди заболевших 29 женщин в возрасте от 18 до 63 лет и 16 мужчин от 32 до 74 лет, а также 2 мальчика, которым 7 и 14 лет.

В больницы столицы госпитализированы 7 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровели 13 человек, всего с начала эпидемии выздоровел 351 киевлянин.

Отмечается, что больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили снова в Дарницком районе - 10 больных, в Святошинском (9 случаев) и в Деснянском (8) районах.

При этом таблица статистики заболевания и смертности от коронавирусной инфекции на сайте Киевгорадминистрации свидетельствует о том, что количество летальных случаев в столице от коронавируса за весь период составляет 58 человек, то есть данный показатель не изменился по сравнению с показателем за 21 мая.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве с 1 июня откроются детсады и школы для 11-х классов. 


Тем временем в Украине второй день снижается количество новых случаев коронавируса

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