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24 травня 2020, неділя, 12:30 9
Суспільство 2020-05-24T14:03:09+03:00
Українські Новини
У Києві збільшується кількість хворих на коронавірус — 54 нових випадки за добу. Всього 2 623 людей заразилися

У Києві збільшується кількість хворих на коронавірус — 54 нових випадки за добу. Всього 2 623 людей заразилися

Кира Молчанова
Віталій Кличко, Коронавірус, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Поки в Україні статистика хворих на коронавірус показує зменшення кількості випадків COVID-19, хворих на коронавірусну інфекцією в Києві 23 травня порівняно з попередньою добою стало більше на 54 людини. Всього 2 623 випадки. Кількість померлих збільшилася на 1 людину до 59.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 54 людини. Серед них - 3 медика. 1 чоловік помер. Всього в столиці за період пандемії 59 летальних випадків. На сьогодні у Києві вже 2 623 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - написав він.

Серед хворих 26 жінок у віці від 21 до 81 року і 22 чоловіки від 23 до 81 року, а також 3 дівчинки 10, 11 і 16 років і 3 хлопчика, яким 2, 12 і 15 років.

В лікарні столиці госпіталізовано 16 пацієнтів, решта лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

За добу одужали 7 осіб, всього з початку епідемії видужала 358 киян.

Наголошується, що найбільше випадків захворювання за минулу добу зафіксовано у Дарницькому районі - 12 хворих, у Святошинському (10 випадків) та Деснянському (9) районах.

Кличко також нагадав, що Київ перейшов на 2-й етап пом'якшення карантинних обмежень та закликав киян дотримуватися притовоэпидемические правила.

Як повідомляли Українські Новини, кількість хворих на коронавірусну інфекцією в Києві 22 травня збільшилася на 47 чоловік до 2 569, померлих за добу не було.

Кількість киян, у яких підтвердили коронавірус 21 травня збільшилася на 47 осіб до 2522, серед них 9 медиків.

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