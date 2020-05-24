За день у ЗСУ зареєстрували 14 нових випадків COVID-19

Поки в Україні третій день знижується кількість хворих на коронавірус, у Збройних силах на COVID-19 хворіє на 62 особи, за минулу добу зареєстровано 14 нових випадків захворювання.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби командування Медичних сил Збройних сил, передають Українські Новини.

"Станом на 07:00 24 травня у Збройних силах України хворіє 62 людини гострої респіраторної хворобою COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужали 92 людини і 2 летальні випадки", - сказано в ньому.

На ізоляції (у тому числі самоізоляції) знаходяться 259 осіб.

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі 3 доби, - 40 осіб.

За минулу добу зареєстровано 14 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобою COVID-19.

Серед нових хворих 4 військовослужбовців Харківського гарнізону перебувають в ізоляторі військової частини, 8 військовослужбовців Тернопільського гарнізону в даний час знаходяться в ізоляторі військової частини і найближчим часом будуть евакуйовані в Рівненський військовий госпіталь.

Стан здоров'я пацієнтів задовільний.

Також 1 військовослужбовець Житомирського гарнізону перебуває на стаціонарному лікуванні в Національному військово-медичному клінічному центрі "Головний військовий клінічний госпіталь".

Стан пацієнта середньої тяжкості.

На лікуванні вдома під спостереженням медичної служби перебуває 1 військовий Київського гарнізону.

Стан пацієнта задовільний, симптоми захворювання відсутні.

Наголошується, що найчастіше інфекція поширюється при епізодичних зустрічах з близькими людьми (друзями і рідними), які не входять в коло осіб, з якими військові спілкуються щодня або разом з якими вони живуть.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін ввів адаптивну модель карантину з 22 травня по 22 червня, згідно з якою кожна область переходить до наступного етапу ослаблення карантину в разі досягнення необхідних епідеміологічних показників.

Луганська область вирішила пом'якшити карантинні обмеження з 25 травня.