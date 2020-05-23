В Луганской области смягчат карантинные ограничения с 25 мая. Что разрешат

Луганская область решила смягчить карантинные ограничения с 25 мая, в то время, как по данным Офиса Президента, 6 областей еще не готовы к смягчению карантина.

Об этом говорится в сообщении Луганской областной государственной администрации, передают Українськi Новини.

"В Луганской области самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом и стопроцентная обеспеченность медицинских учреждений по реагированию на возможные вспышки болезни. Поэтому регион абсолютно готов к ослаблению карантинных мер в рамках постановления Кабинета Министров Украины от 20.05.2020 № 392 "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабления противоэпидемических мероприятий" - к такому выводу пришли члены региональной комиссии технико-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и единогласно приняли соответствующее решение", - сказано в нем.

В частности, с 25 мая в области возобновятся пассажирские перевозки автомобильным транспортом по области и в международном сообщении, работа детских садов, будет разрешено проведение спортивных соревнований до 50 человек без зрителей.

С 1 июня планируется возобновить межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом и железной дорогой по всем видам внутреннего сообщения, но сохранить ограничения перевозок между регионами, в которых не действует ослабление противоэпидемических мер.

"Однако в случае ухудшения эпидемической обстановки руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Наталья Романенко должна предоставить предложения о прекращении действия ослабления противоэпидемических мер или их пересмотре", - отмечается в сообщении.

При этом, согласно информации Министерства здравоохранения, по состоянию на 23 мая Луганская область не готова ко 2 этапу смягчения карантина.

Область соответствует критериям смягчения по показателям инцидентности (0,15 случаев на 100 тыс. населения) и загруженности системы здравоохранения больными коронавирусной инфекцией (2,24% коек), однако не соответствует критерию количества тестов на коронавирус на 100 тыс. населения - показатель составляет 7,09 при необходимом 12.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин ввел адаптивную модель карантина с 22 мая по 22 июня.

Также по состоянию на вечер 22 мая Минздрав признал Николаевскую, Хмельницкую и Днепропетровскую области готовыми ко 2-му этапу ослабления карантина.

При этом не готовыми к ослаблению карантина были 8 областей: Волынская, Донецкая, Луганская, Полтавская, Ривненская, Черновицкая, Закарпатская и Киевская области, а также Киев.