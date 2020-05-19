Чехия и Словакия ослабят ограничения на пересечение границ с 21 мая

В то время, как Австрия и Германия открывают внутренние границы с 15 июня, Чехия и Словакия объявили о смягчении введеных ограничений на пересечение границ из-за пандемии коронавируса. Об этом передает DW.

Отмечается, что ослабление стартуют с 21 и 26 мая. Так, начиная с 21 мая жители Словакии смогут совершать краткосрочные поездки продолжительностью до 24 часов в следующие страны: Словению, Чехию, Германию, Австрию, Венгрию, Польшу, Хорватию и Швейцарию.

В Чехии с 26 мая осмотр на границах будет осуществляться лишь выборочно. Однако, въезд будет разрешаться только тем, кто представит отрицательный тест на коронавирус.

Уже с 8 июня, это требование могут отменить для тех, кто въезжает из стран с низким риском заражения - это Австрия, Словакия и Хорватия. Также после возвращения путешественники не должны будут проходить двухнедельный карантин или изготавливать справки об отсутствии инфекции.

Как сообщали Українські Новини, Испания намерена открыть границы для туристов уже в конце июня. Кроме того, Меркель и Макрон выдвинули инициативу по выходу ЕС из коронакризиса.