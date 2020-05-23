Офис Президента заявляет о неготовности 6 областей к смягчению карантина

Офис Президента заявляет о неготовности к смягчению карантина 6 областей в то время как, согласно информации на сайте Министерства здравоохранения, к смягчению карантина не готовы 9 областей.

Об этом говорится в сообщении Офиса по итогам совещания по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 под председательством Президента Владимира Зеленского с представителями Кабинета Министров и правоохранительных органов, передают Українськi Новини.

"Шесть областей не готовы к смягчению мер безопасности. Это Черновицкая, Ривненская, Львовская, Киевская области, а также Закарпатье и Волынь. Эти регионы не отвечают критериям по показателям заболеваемости, заполненности коек в больницах и количества тестов, которые позволили бы перейти к адаптивному карантину на нынешнем этапе", - говорится в нем.

Отмечается, что вдругих областях позволяются определенные смягчения, однако местную власть не обязывают их применять, поскольку она самостоятельно принимает решение, насколько возможно внедрять эти меры в той или иной ситуации.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на вечер 22 мая Минздрав признал Николаевскую, Хмельницкую и Днепропетровскую области готовыми ко 2-му этапу ослабления карантина.

При этом не готовыми к ослаблению карантина были 8 областей: Волынская, Донецкая, Луганская, Полтавская, Ривненская, Черновицкая, Закарпатская и Киевская области, а также Киев.

Однако позже в Минздраве заявили, что Киев готов к смягчению карантина с 23 мая.