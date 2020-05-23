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23 травня 2020, субота, 22:17 11
Силові структури 2020-05-23T23:00:01+03:00
Українські Новини
Під Києвом застрелили екс-бійця "Айдару". Підозрюваних затримано

Під Києвом застрелили екс-бійця "Айдару". Підозрюваних затримано

Надежда Комендантова
Айдар, Батальон Айдар, вбивство
"Айдара"

Після того, як 22 травня поблизу села Новоселиця Попільнянського району місцевий житель, орендар водойми, під час конфліктної ситуації з відпочиваючими з рушниці позбавив життя 7 людей, вночі того ж дня у Вишгороді Київської області сталася сутичка між підлітками і двома чоловіками, внаслідок якої був застрелений колишній боєць батальйону "Айдар" Ігор Корнієнко. Підозрюваних вже затримали.

Як повідомив "Айдар" в Facebook, ветеран батальйону Корнієнко Ігор Михайлович (позивний Коренів) був убитий.

Корнієнко ІгорКорнієнко Ігор

Як повідомила прес-служба Нацполіції, від отриманого вогнепального поранення 45-річний чоловік помер на місці події.

"Під час бійки один з компанії, де були неповнолітні, помітив біля свого супротивника в сумці зброя. Вихопив його і зробив прицільний постріл в нього. В цей час один з компанії стрілка сильно вдарив іншого чоловіка, який втратив свідомість. Після чого нападники зникли у невідомому напрямку", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці також повідомили, що прийшовши в себе, травмований чоловік викликав поліцію.

Поліцейські вилучили зброю МКМ-072СБ і патрони. Вилучені речові докази направлені на проведення відповідних експертиз.

Під час проведення ряду необхідних розшукових заходів за участю працівників управління карного розшуку поліції Київщини і співробітників Вишгородського відділу поліції встановлені та затримані всі учасники інциденту. Ними виявилися четверо неповнолітніх у віці 15-17 років, і один 19-річний хлопець.

Серед затриманих - 16-річний неповнолітній, який підозрюється у навмисному вбивстві 45-річного жителя Вишгорода. Зловмисник тимчасово проживає на Сумщині.

За даним фактом порушено дві кримінальні справи за ч. 1 ст. 115 і за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Зараз слідчі поліції за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури затриманому неповнолітньому оголошено про підозру у скоєнні умисного вбивства.

Також вирішується питання про оголошення підозри за скоєне хуліганство іншим фігурантам злочину. Ведеться слідство, поліція встановлює свідків події.

Як повідомляли Українські Новини, тіло Давиденка було знайдено в туалеті в його офісі в Києві.

Правоохоронні органи перевіряють версію самогубства депутата Ради Давиденка, а також смерть депутата розслідують як вбивство.

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