У Луганській області пом'якшать карантинні обмеження з 25 травня. Що дозволять

Луганська область вирішила пом'якшити карантинні обмеження з 25 травня, в той час, як за даними Офісу Президента, 6 областей ще не готові до пом'якшення карантину.

Про це йдеться в повідомленні Луганської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"В Луганській області найнижчий рівень захворюваності коронавірусом і стовідсоткова забезпеченість медичних установ по реагуванню на можливі спалахи хвороби. Тому регіон абсолютно готовий до ослаблення карантинних заходів в рамках постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392 "Про встановлення карантину з метою запобігання розповсюдження на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів ослаблення протиепідемічних заходів", - до такого висновку прийшли члени регіональної комісії з техніко-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та одноголосно прийняли відповідне рішення", - сказано в ньому.

Зокрема, з 25 травня в області відновляться пасажирські перевезення автомобільним транспортом по області та в міжнародному сполученні, робота дитячих садків, буде дозволено проведення спортивних змагань до 50 осіб без глядачів.

З 1 червня планується відновити міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом і залізницею за всіма видами внутрішнього сполучення, але зберегти обмеження перевезень між регіонами, в яких не діє ослаблення протиепідемічних заходів.

"Проте у разі погіршення епідемічної ситуації керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Наталія Романенко повинна надати пропозиції про припинення дії ослаблення протиепідемічних заходів або їх перегляд", - наголошується в повідомленні.

При цьому, згідно з інформацією Міністерства охорони здоров'я, станом на 23 травня Луганська область не готова до 2 етапу пом'якшення карантину.

Область відповідає критеріям пом'якшення за показниками інцидентності (0,15 випадків на 100 тис. населення) та завантаженості системи охорони здоров'я хворими коронавірусною інфекцією (2,24% ліжок), однак не відповідає критерію кількості тестів на коронавірус на 100 тис. населення - показник складає 7,09 при необхідному 12.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін ввів адаптивну модель карантину з 22 травня по 22 червня.

Також станом на вечір 22 травня МОЗ визнав Миколаївську, Хмельницьку і Житомирську області готовими до 2-го етапу ослаблення карантину.

При цьому не готовими до ослаблення карантину були 8 областей: Волинська, Донецька, Луганська, Полтавська, Рівненська, Чернівецька, Закарпатська та Київська області, а також Київ.