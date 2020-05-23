8 из 24 областей и столица оказались не готовыми ко второму этапу ослабления карантина. Опубликована таблица

По состоянию на 22 мая 2020 года ко второму этапу выхода из карантина оказались не готовы Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Полтавская, Ривненская и Черновицкая области. Этим территориям не позволяет перейти на следующий этап эпидемиологическая ситуация. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья и публикует таблицу со списком всех областей.

В сообщении говорится, что эти критерии показывают, способна ли область контролировать эпидемию. Среди них:

количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней в 100 тыс населения;

загруженность коек в учреждениях здравоохранения

среднее количество тестирований в течение последних 7 дней составляет более 12 на 100 тыс населения.

Кроме восьми областей в список неготовых попал и город Киев.

Анализ эпидемической ситуации по состоянию на 22 мая 2020 в отдельных регионах.

Фото: phc.org.ua

Как сообщали Українські Новини, Львовская областная государственная администрация (ОГА) продлила ограничения на пассажирские перевозки до 29 мая.

Киевская областная государственная администрация решила пока не начинать дальнейшее смягчение карантина из-за большого количества новых случаев COVID-19 за последние 7 дней.