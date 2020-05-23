Через акцію націоналістів під офісом ОПЗЖ поліція відкрила справу. Розслідують "хуліганські дії"

За акцію "Нацкорпусу" біля офісу партії "Опозиційна платформа - За життя" у центрі Києва Поліція столиці порушила кримінальну справу за використання фаєрів і димових шашок.

Про це повідомляє прес служба столичної поліції.

"Сьогодні активісти влаштували акцію протесту біля офісу на вулиці Великій Васильківській. По закінченню заходу учасники запалили фаєри, димові шашки, а також кинули петарду і кілька банок з фарбою на фасад будівлі", - йдеться в повідомленні.

Поліція затримала 17 учасників акції і доставила з в районний відділ. Там у них зібрали анкетні дані та пояснення. Після проведення перевірки дій кожного обіцяють дати правову оцінку.

Справу відкрили за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Вона карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 4 років.

При цьому про вибух в повідомленні поліцейських не йдеться.

Як повідомляли Українські Новини, у ході акції "Нацкорпусу" біля офісу "Опозиційної платформи" в центрі Києва стався вибух, 1 людина постраждала.

В самій ОПЗЖ заявили, що поліція блокувала дії охоронців офісу партії. Один з охоронців постраждав.

У грудні 2019 року "Опозиційна платформа - За життя" заявляла про обшуки Служби безпеки України в офісах голови політради партії, народного депутата Віктора Медведчука, а також народних депутатів Тараса Козака, Німченка Василя, Юрія Загороднього, Віктора Чорного, Олександра Колтуновича (всі від фракції "Опозиційна платформа - За життя").