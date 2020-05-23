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23 травня 2020, субота, 17:21 14
Силові структури 2020-05-23T19:00:01+03:00
Українські Новини
Через акцію націоналістів під офісом ОПЗЖ поліція відкрила справу. Розслідують "хуліганські дії"

Через акцію націоналістів під офісом ОПЗЖ поліція відкрила справу. Розслідують "хуліганські дії"

Кира Молчанова
Нацкорпус, ОПЗЖ
Представники
Представники "Нацкорпуса" палять фаєри біля офісу ОПЗЖ. Скріншот відео YouToube "Національний Корпус"

За акцію "Нацкорпусу" біля офісу партії "Опозиційна платформа - За життя" у центрі Києва Поліція столиці порушила кримінальну справу за використання фаєрів і димових шашок.

Про це повідомляє прес служба столичної поліції.

"Сьогодні активісти влаштували акцію протесту біля офісу на вулиці Великій Васильківській. По закінченню заходу учасники запалили фаєри, димові шашки, а також кинули петарду і кілька банок з фарбою на фасад будівлі", - йдеться в повідомленні.

Поліція затримала 17 учасників акції і доставила з в районний відділ. Там у них зібрали анкетні дані та пояснення. Після проведення перевірки дій кожного обіцяють дати правову оцінку.

Справу відкрили за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Вона карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 4 років.

При цьому про вибух в повідомленні поліцейських не йдеться.

Як повідомляли Українські Новини, у ході акції "Нацкорпусу" біля офісу "Опозиційної платформи" в центрі Києва стався вибух, 1 людина постраждала.

В самій ОПЗЖ заявили, що поліція блокувала дії охоронців офісу партії. Один з охоронців постраждав.

У грудні 2019 року "Опозиційна платформа - За життя" заявляла про обшуки Служби безпеки України в офісах голови політради партії, народного депутата Віктора Медведчука, а також народних депутатів Тараса Козака, Німченка Василя, Юрія Загороднього, Віктора Чорного, Олександра Колтуновича (всі від фракції "Опозиційна платформа - За життя").

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