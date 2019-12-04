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04 декабря 2019, среда, 18:19 663
Силовые структуры 2019-12-04T19:00:40+02:00
Українські Новини
СБУ пришла с обысками в "Оппозиционную платформу - За жизнь"

СБУ пришла с обысками в "Оппозиционную платформу - За жизнь"

СБУ, Оппозиционная платформа - За жизнь, ОПЗЖ, Обыски

Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в общественных приемных 6 народных депутатов от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ). В партии считают, что проведенные СБУ обыски являются политической расправой над оппозицией.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

А именно обыски были проведены в здании, в котором находятся общественные приемные 6 парламентариев от ОПЗЖ, в том числе председателя Политсовета партии, народного депутата Виктора Медведчука, нардепов Тараса Козака, Василия Нимченко, Юрия Загороднего, Виктора Черного и Александра Колтуновича.

В ОПЗЖ уточнили, что обыски были проведены через несколько дней после возбуждения Государственным бюро расследований (ГБР) уголовного дела в отношении сотрудников СБУ по фактам незаконной слежки за депутатами от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и незаконного проведения оперативно-следственных мероприятий в отношении них.

"Не вызывает сомнения, что действия СБУ имеют под собой исключительно политическую подоплеку. Власть использует Службу безопасности Украины для преследования народных депутатов по политическим мотивам, тем самым осуществляя моральный террор в отношении оппозиции.

СБУ, как неоднократно сообщали СМИ, получила задачу организовать слежку и сбор конфиденциальной информации о руководстве партии и народных депутатах от "Оппозиционной платформы – За жизнь". В худших традициях полицейского государства Служба безопасности Украины выполняет поставленную властью задачу", - говоится в заявлении партии.

В свою очередь, Служба безопасности Украины назвала причиной проведения обысков следственные действия в отношении организации "Шторм", официально обеспечивающей охрану здания и народных депутатов от партии ОПЗЖ.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" расценивает действия СБУ как политическую расправу и месть за принципиальную и последовательную позицию депутатов партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", которые выступают за мирное урегулирование конфликта на Донбассе и защищают конституционные права и свободы украинских граждан", - подчеркнули оппозционеры.

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