В ОПЗЖ заявили, что полиция блокировала работу охраны офиса партии во время акции "Нацкорпуса"

Партия "Оппозиционная платформа - За життя" заявляет о блокировании представителями полиции работы охраны офиса в ходе акции "Национального корпуса" у офиса партии в субботу, 23 мая, при этом 1 сотрудник охраны госпитализирован.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Оппозиционной платформы, передают Українськi Новини.

"Охрана офиса попыталась помешать нападению, однако полиция задержала 11 человек, которые старались не допустить незаконных противоправных действий национал-радикалов. Один из работников охраны был госпитализирован "скорой помощью" после удара в висок", - говорится в нем.

Отмечается, что из-за блокирования полицией работы охраны офиса, активисты нападали на работников офиса и охрану, пытались подорвать офис, применяя взрывпакеты, бросали файеры и дымовые шашки в окна, обливали здание краской.

Лишь после того, как в завершение акции радикалы забросали файерами сотрудников полиции, правоохранительные органы задержали несколько нападавших.

Согласно сообщению, данную акцию возглавлял руководитель киевской городской организации "Нацкорпуса" Сергей Тамарин.

"Оппозиционная платформа" считаетнападение на офис попыткой мести и запугивания за принципиальную позицию партии по поводу внешнего управления Украиной со стороны США, попыткой запугать сторонников партии, которые 9 мая, вопреки позиции власти, праздновали День Победы.

Как сообщали Українськi Новини, в ходе акции "Нацкорпуса" возле офиса "Оппозиционной платформы" в центре Киева произошел взрыв, 1 человек пострадал.

В декабре 2019 года "Оппозиционная платформа - За життя" заявляла об обысках Службы безопасности Украины в офисах председателя политсовета партии, народного депутата Виктора Медведчука, а также народных депутатов Тараса Козака, Василия Нимченко, Юрия Загороднего, Виктора Черного, Александра Колтуновича (все от фракции "Оппозиционная платформа - За життя").