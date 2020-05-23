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23 травня 2020, субота, 17:25 60
Президент 2020-05-23T19:00:01+03:00
Українські Новини
Офіс Президента заявляє про неготовність 6 областей до пом'якшення карантину

Офіс Президента заявляє про неготовність 6 областей до пом'якшення карантину

Елена Новикова
Карантин, Офіс Президента України, Карантин в Україні, пом'якшення карантину, Адаптивний карантин
Карантин. Фото: bars.media
Карантин. Фото: bars.media

Офіс Президента заявляє про неготовність до пом'якшення карантину 6 областей в той час як, згідно з інформацією на сайті Міністерства охорони здоров'я, до пом'якшення карантину не готові 9 областей.

Про це йдеться у повідомленні Офісу за підсумками наради щодо запобігання розповсюдження коронаірусної інфекції COVID-19 під головуванням Президента Володимира Зеленського з представниками Кабінету Міністрів і правоохоронних органів, передають Українські Новини.

"Шість областей не готові до пом'якшення заходів безпеки. Це Чернівецька, Рівненська, Львівська, Київська області, а також Закарпаття та Волинь. Ці регіони не відповідають критеріям за показниками захворюваності, заповнювання ліжок у лікарнях і кількості тестів, які дозволили б перейти до адаптивного карантину на нинішньому етапі", - йдеться в ньому.

Зазначається, що в інших областях дозволяються певні пом'якшення, проте місцеву владу не зобов'язують їх застосовувати, оскільки вона самостійно приймає рішення, наскільки можливо впроваджувати ці заходи в тій чи іншій ситуації.

Як повідомляли Українські Новини, станом на вечір 22 травня МОЗ визнав Миколаївську, Хмельницьку і Житомирську області готовими до 2-го етапу ослаблення карантину.

При цьому не готовими до ослаблення карантину були 8 областей: Волинська, Донецька, Луганська, Полтавська, Рівненська, Чернівецька, Закарпатська та Київська області, а також Київ.

Проте пізніше в МОЗ заявили, що Київ готовий до пом'якшення карантину з 23 травня.

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