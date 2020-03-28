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28 марта 2020, суббота, 21:29 15
Политика 2020-03-28T21:29:01+02:00
Українські Новини
Кандидат на должность министра энергетики "продвигала" в Кабмине скидку на газ для Ахметова, - "Наші гроші"

Кандидат на должность министра энергетики "продвигала" в Кабмине скидку на газ для Ахметова, - "Наші гроші"

Анна Рудык
ДТЭК, Ринат Ахметов, Ольга Буславец, Нефтегаз
Газ
Газ

В 2019 году бывшая гендиректор Директората энергетических рынком Министерства энергетики и окружающей среды Ольга Буславец стала одним из разработчиков проекта постановления Кабмина, которым предлагалось предоставить ООО "ДТЭК Востокэнерго" цену на газ ниже цены продажи "Нефтегазом" населению и другим защищенным потребителям (ПСО) на 46% -69%. Об этом говорится в материале "Наші гроші" со ссылкой на проект постановления правительства и пояснительную записку к нему.

Так, сообщается, что под представлением в Кабмин в пояснительной записке к проекту стоит подпись Буславець.

В пояснительной записке указано, что произведенная по газу по рыночной цене электроэнергия Луганской ТЭС превышает предельную цену на электроэнергию на Рынке на сутки вперед и не покрывает себестоимость производства. Поэтому было предложено установить льготную цену на газ для частной компании. Рыночная цена тогда колебалась в диапазоне 4-5 тыс. грн, то есть почти вдвое дороже.

Однако правительство Гончарука не приняло это постановление о предоставлении скидок на газ "ДТЭК Востокэнерго". Хотя предыдущее правительство Гройсмана летом 2019 принимало подобное решение в пользу Ахметова.

Представление в Кабмин. Фото: Наші грошіПроект постановления правительства. Фото: Наші гроші

В конце июля 2019 Луганская ТЭС, принадлежащая ООО "ДТЭК Востокэнерго", заявила о переходе на уголь для производства электроэнергии из-за неполучения квот на транспортировку антрацита из российских шахт Рината Ахметова. После того был разработан проект постановления правительства о том, чтобы государственный НАК "Нефтегаз" продавал природный газ компании "ДТЭК" по специальной цене 2895 грн. за тысячу кубометров (без учета НДС, тарифов на транспортировку и распределение природного газа).

Постановление правительство Владимира Гройсмана с подачи тогдашнего министра Игоря Насалика приняло 14 августа. Оно начало действовать "задним числом" с 29 июля, срок действия было запланировано до 1 мая 2020 года. Тогда же "Нефтегаз" заявил, что поставки Луганской ТЭС газа, цена на которого на 40% дешевле цены для населения, принесет госкомпании убытки в августе в размере 120 млн грн, а в зимний период они составят 250-300 млн грн в месяц.

Через день после принятия решения о льготе ДТЭК - 16 августа, правительство Гройсмана свое решение отменило.

Как сообщали Українські Новини, Ахметов продает Западной Украине электроэнергию на 75% дороже, чем цены в соседней Словакии.

Также в начале года Украина сократила доход от экспорта электроэнергии на 11,7%.

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