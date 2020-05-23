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23 травня 2020, субота, 08:15 26
Суспільство 2020-05-23T11:12:52+03:00
Українські Новини
Сьогодні 73-й день карантину, до його закінчення залишилося 30 днів

Сьогодні 73-й день карантину, до його закінчення залишилося 30 днів

Валерия Драгомирова
Коронавірус, Карантин в Україні, Послаблення карантину
Залишайся вдома. Фото: рixabay
Залишайся вдома. Фото: рixabay

Сьогодні розпочався 73-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.

На засіданні Кабміну 20 травня було прийнято рішення про продовження карантину до 22 червня.

До цієї дати залишилося 30 днів.

Раніше Кабмін зняв ряд карантинних обмежень з пропозиціями міністерств з 11 травня.

Таким чином, з 11 травня дозволяється робота закладів торгівлі непродовольчими товарами, робота літніх терас кафе і ресторанів на відкритому повітрі, а також закладів харчування на винос, закладів культури за бажанням цих закладів, також дозволяється діяльність нотаріусів, адвокатів, аудиторів.

Також з 11 травня відкриваються парки і сквери, салони краси, частково музеї.

20 травня Кабінет Міністрів на своєму засіданні розглянув питання щодо подальшого пом'якшення карантину в Україні.

З 22 травня відновить роботу міський та приміський транспорт, готелі (крім хостелів, без ресторанів та басейнів), дозволять проведення спортивних змагань (з обмеженням до 100 чоловік і без глядачів), а також церковні служби (не більше 1 людини на 10 квадратних метрів).

Також уряд розгляне можливість відновлення роботи дитячих садків і метрополітену з 25 травня, якщо це дозволить епідемічна ситуація.

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним щонайменше протягом 10 днів; у лікарнях залишиться менше 50% пацієнтів з COVID-19.


Як повідомляли Українські Новини, 8 з 24 областей і столиця виявилися не готовими до другого етапу ослаблення карантину.

Крім того, дитячим садкам дозволили не відкриватися, якщо до прийому дітей в карантин там не готові.

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