Минздрав утвердил рекомендации для проведения ВНО в условиях карантина

Министерство здравоохранения утвердило рекомендации для проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) в условиях карантина, которое пройдет с 25 июня по 17 июля, результаты объявят до 29 июля.

Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача №24 от 21 мая, передают Українськi Новини.

При организации тестирования необходимо будет составить график допуска участников в здание, где будет проводится ВНО.

График должен учитывать время для проведения термометрии и предупреждать скопление учеников.

Маршруты участников тестирования должны быть разработаны таким образом, чтобы минимизировать контакты между группами.

Все участники и привлеченные лица должны пройти термометрию.

Лица, у которых температура оказалась выше 37,2 градуса или которые имеют признаки острого респираторного заболевания (ОРЗ), не допускаются к прохождению тестирования или исполнению служебных обязанностей.

Места рассадки учеников нужно будет определять таким образом, чтобы обеспечить расстояние 1,2 м между ними.

Участники тестирования должны быть в масках.

На входе в здание нужно обеспечить наличие антисептиков.

В аудиториях за час до начала тестирования и после него нужно будет проводить уборку с дезинфекцией, также аудитории должны проветриваться не менее 30 минут.

Во время тестирования при благоприятной погоде рекомендуется открывать окна при закрытых входных дверях.

Как сообщали Українськi Новини, министерство продлило дополнительную регистрацию на ВНО 2020 с 25 мая по 9 июня для отдельных категорий лиц.

Также стало известно, кто имеет право на дополнительную регистрацию на ВНО.