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22 травня 2020, пʼятниця, 21:21 5
Суспільство 2020-05-22T21:45:02+03:00
Українські Новини
Президент Фінляндії подякував Зеленському за відправлених заробітчан

Президент Фінляндії подякував Зеленському за відправлених заробітчан

Ольга Фандорина
Заробітчани, Україна, Фінляндія, Українські робітники
Зеленський і Нііністьо. Фото: Офіс президента
Зеленський і Нііністьо. Фото: Офіс президента

В той час, як Польща спростила в'їзд заробітчанам на період карантину, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, обговоривши питання працевлаштування українських заробітчан. Про це повідомляє пресслужба Президента.

Наголошується, що Нііністьо подякував українській стороні за взаємодію в питаннях залучення українців до сезонних аграрних робіт у Фінляндії.

Зеленський зі свого боку підкреслив, що позиція України базується в першу чергу на забезпечення умов безпеки українців під час пандемії COVID-19, а також легалізації трудової міграції.

"Дуже ціную, що з Фінляндією домовлено про легальних контрактах більш ніж на три місяці, оформленні медичного страхування і комфортного проходження карантину", – заявив глава держави.

Також Зеленський зазначив, що сезонне співпраця стає важливим напрямком двосторонньої взаємодії України та Фінляндії і підтвердив зацікавленість Києва у становленні діалогу у сфері менеджменту лісового господарства.

Як повідомляли Українські Новини,у Польщі збиралися відправити чартерні рейси за українськими заробітчанами.

Раніше Польща відновила видачу робочих віз українцям.

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