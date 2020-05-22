На відновлення після карантину 60% компаній знадобиться до року, – ЄБА

Згідно з дослідженням Європейської бізнес асоціації (ЄБА), 60% компаній знадобиться до одного року на відновлення після карантинат в той час, як економісти назвали головні ризики для української економіки.

Про це йдеться в повідомленні ЄБА, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 22 травня, в Україні починається другий етап послаблення обмежувальний заходів, введених для протидії поширення коронавірусу... У зв'язку з цим, ми поцікавилися у підприємців, як швидко вони зможуть відновити свою бізнес-активність, з якими фінансовими результатами виходять з карантину і скільки часу знадобиться для досягнення докарантинного рівня розвитку бізнесу", - йдеться в повідомленні ЄБА.

Згідно з результатами дослідження, 20% підприємців вважає, що потрібно шість місяців для досягнення докарантинного рівня розвитку, а 39% підприємців – що близько одного року.

Ще 17% компаній знадобиться два роки для відновлення, а 7% – більше двох років; 10% підприємців не можуть спрогнозувати необхідний час для відновлення, а 4% не втратили темпи розвитку за час карантину.

Близько 70% компаній готові відновити офлайн роботу або роботу в офісах (35% хочуть продовжити роботу в травні, 34% - у червні); в той же час 16% респондентів повідомили, що роботу вже відновили або взагалі не припиняли, а 15% не планують продовжувати роботу або поки не визначилися з остаточною датою.

Також повідомляється, що, в контексті організації роботи в офісі, 42% компаній планують запровадити гнучкий або позмінний графік роботи, 13% компаній пропонують своїм співробітникам продовжити працювати дистанційно.

62% респондентів повідомили, що розглядають варіант повної або часткової дистанційної роботи на постійний основі, більшість з них готові до 50% персоналу перевести на віддалену роботу.

Також в повідомленні говориться, що після двох місяців карантину 36% респондентів втратили до 20% від доходів, 28% - близько 20-50% від доходів, 18% - 50-75% від доходів; лише 11% компаній не мали втрат, а 3% не змогли збільшити дохід до 20%.

Опитування показав, що, враховуючи втрати від доходу, 62% компаній змогли зберегти зарплату для працівників на докарантинном рівні, а 82% респондентів зберегли весь штат співробітників.

Також ЄБА повідомляє, що, на думку підприємців, для підтримки бізнесу необхідно зменшити податкове навантаження на фонд оплати праці, скасувати штрафи за порушення податкового законодавства до кінця року, ввести виплати за рахунок Фонду соціального страхування для допомоги працівниками з першого дня хвороби.

Як повідомляли Українські Новини, карантин в Україні, який знову продовжили до 22 червня, але вже з ослабленнями, обійшовся країні в 53,5 млрд доларів. Втрати економіки становили б 54 млрд доларів, якщо б Україна не вводила карантин.