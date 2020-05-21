Карантин обошелся Украине в 53,5 млрд долларов, - экономисты

Карантин в Украине, которые снова продлили до 22 июня, но уже с ослаблениями, обошелся стране в 53,5 млрд долларов. Потери экономики составили бы 54 млрд долларов, если бы Украина не вводила карантин.

К таким выводам пришли в Киевской школе экономики, пишет "Сегодня".

Так, там считают, что при условии полного снятия карантинных мер с 12 мая погибло бы примерно 120 тысяч человек в случае развития ситуации по наихудшему сценарию.

"Снятие карантина в "черном" сценарии, который предполагает высокую смертность, стоило бы Украине 54 млрд долларов, или треть нашего ВВП. С другой стороны, мы можем посчитать, сколько денег теряет экономика из-за того, что карантин продолжается: транспорт не работает, экономический кризис продолжается, люди теряют работу... Эти потери составляют примерно 53,5 млрд долларов", – подсчитали в своем исследовании специалисты организации.

Согласно опубликованному в 2017 году исследованию американских экономистов Кипа Вискуси и Клэйтона Мастермана, стоимость статистической жизни (ценность, которую готово отдать общество за уменьшение статистической вероятности того, что один из членов общества умрет) для Украины составляет 0,454 млн долларов (для США – около 10 млн долларов).

Потери экономики в случае введения карантина КШЭ рассчитала на основе понятия "среднестатистической жизни" в Украине, а данные о вреде карантина для экономики – на основе математических моделей и прогнозов правительства и МВФ.

Как сообщали Українські Новини, экономисты назвали главные риски для украинской экономики и спрогнозировали курс гривны до 2023.

Также аналитики заявили, что реальные доходы украинцев сократятся, цены вырастут, а работы будет меньше.