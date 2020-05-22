У Львівській області обмеження на пасажирські перевезення триватимуть ще тиждень

Львівська область як і Київська, виявилася неготовою до послаблення карантину. Львівська обласна державна адміністрація (ОДА) продовжила обмеження на пасажирські перевезення до 29 травня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ОДА, передають Українські Новини.

"На сьогодні всі пасажирські перевезення заборонені. Тому можна тільки спеціальні регулярні перевезення. З урахуванням того, що рішенням комісії ТЕБ та НС продовжено карантин на території області як мінімум до 29 травня, такі обмеження поширюються і на перевезення пасажирів", - сказав заступник голови ОДА Тарас Грень.

За його словами, алгоритм перевезення пасажирів залишається таким же, як і був до сьогоднішнього дня.

У той же час за даними Міністерства охорони здоров'я на 22 маяситуация у Львівській області відповідає необхідним показникам для переходу до другого етапу пом'якшення карантину, який передбачає в тому числі відновлення роботи транспорту.

Згідно з повідомленням облдержадміністрації, на період дії карантину забороняється здійснення регулярних і нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному і міжобласному сполученні, зокрема, пасажирські перевезення на міських автобусних маршрутах в режимі маршрутного таксі.

"Можна перевезення легковими автомобілями, службовими або орендованими автомобільними транспортними засобами працівників підприємств, установ незалежно від форми власності, які забезпечують охорону здоров'я, продовольче забезпечення, управління і надання найважливіших державних послуг, енергозабезпечення, водопостачання, зв'язок і комунікації, фінансові та банківські послуги, функціонування інфраструктури транспортного забезпечення, сфери оборони, правопорядку і захисту, суб'єктів господарювання, які мають безперервний промисловий цикл, за умови забезпечення водіїв засобами індивідуального захисту", - додано в повідомленні.

Зазначено, що дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів повинно бути також в міському електричному та автомобільному транспортному засобі, який здійснює регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах.

"Громадський транспорт і сади зможуть працювати після 29 травня, за умови, що динаміка захворювання не буде збільшуватися. Ми додаємо більше автобусів для спецперевозок по місту. На сьогодні це все, що можемо зробити", - написав мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Як повідомляли Українські Новини, 14 травня Садовий заявив, що Львів вирішив з 15 травня відновити роботу візових центрів, непродовольчих магазинів і ринків, з 18 травня - торгових центрів і поліклінік.

До цього Львів розробив 5-етапний план виходу з туристичної кризи.