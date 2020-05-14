Во Львове с завтрашнего дня начнут работать непродовольственные магазины и рынки

Львов решил с 15 мая возобновить работу визовых центров, непродовольственных магазинов и рынков, с 18 мая - торговых центров и поликлиник, после того, как с 11 мая разрешил открыть парки, скверы и промышленные магазины.

Об этом написал мэр Львова Андрей Садовой на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Следующий этап ослабления карантина во Львове. Есть решение комиссии по чрезвычайным ситуациям. С 15 мая открываем: визовые центры; продажу одежды, белья и обуви в магазинах, имеющих прямой выход на улицу; непродовольственные рынки. С 18 мая заработают: магазины одежды, белья и обуви, которые расположены в торговых центрах; поликлиники города", - написал он.

Садовой отметил, что все эти заведения обязаны работать по соответствующим протоколам, иначе в случае фиксации нарушения им грозит штраф и закрытие.

Кроме этого, в сообщении отмечается, что лаборатории продолжают ПЦР-тестирование и власти Львова отслеживают динамику заболевания.

Так, если в течение 3 дней процент положительных результатов будет больше 23% от количества протестированных в сутки, комиссия будет принимать решение о возобновлении карантина.



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