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20 мая 2020, среда, 10:21 66
Медицина 2020-05-20T10:21:01+03:00
Українські Новини
За сутки Минздрав увеличил количество тестов на коронавирус на 21%

За сутки Минздрав увеличил количество тестов на коронавирус на 21%

Ирина Николенко
Минздрав, Максим Степанов, тесты на коронавирус, ПЦР-тесты
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В то время как, по состоянию на 20 мая в Украине зафиксировали 354 новых сучаев заболевания коронавирусной инфекцией, за предыдущие сутки количество проведенных исследований на Covid-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) увеличилось на 21,3% до 8,6 тыс. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что 19 мая провели 8 568 исследований на коронавирус методом ПЦР, что на 21,3% больше по сравнению с предыдущими сутками.

"За прошедшие сутки осуществлено 8 568 исследований методом ПЦР", – сообщил Максим Степанов.

Кроме того, за этот год было всего проведено 248 529 исследований на коронавирус.

Также в Минздраве сообщили, что 19 мая в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 1 154 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию. Всего за 2020 год – 48 328 сообщений.

Как сообщали Українськi Новини, 17 мая в Киеве и еще четырех областях провели наибольшее количество тестов на коронавирусную инфекцию.

Также в Министерстве здравоохранения рассказали, кому в первую очередь будут делать тесты на антитела к коронавирусу методом иммуно-ферментного анализа (ИФА).

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