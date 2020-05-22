СБУ заборонила в'їзд в Україну російському комуністу Зюганову

Служба безпеки України заборонила в'їзд в Україну лідеру Комуністичної партії Російської Федерації Геннадію Зюганову, який просив російського президента приєднати Луганськ і Донецьк до Росії.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

"За останній місяць СБУ заборонила в'їзд в Україну 41 іноземцю. Серед них російські пропагандисти, члени терористичних організацій, сепаратисти і прихильники неонацизму. Нагадуємо, що СБУ приймає такі рішення щодо осіб, дії яких несуть загрозу національній безпеці і територіальній цілісності України", - йдеться в ньому.

Зокрема, згідно з повідомленням, в'їзд в Україну на 3 роки заборонений лідеру КПРФ Зюганову і російському композитору, продюсеру Максиму Фадєєву.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеці має намір заборонити в'їзд в Україну російської групі "Воровайки".

Прикордонники не пустили в Україну російського журналіста, головного редактора телеканалу RTVI Олексія Пивоварова.

Служба безпеки України не приймала рішення про заборону або обмеження в'їзду на територію України громадянина Російської Федерації (РФ), журналіста Леоніда Парфьонова.