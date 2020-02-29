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29 февраля 2020, суббота, 14:01 141
Общество 2020-02-29T15:52:36+02:00
Українські Новини
В Украину не впустили главреда российского телеканала Пивоварова

В Украину не впустили главреда российского телеканала Пивоварова

Ольга Фандорина
Запрет въезда, Российская пропаганда, Въезд в Украину, Российское телевидение
Пивоваров. Фото: rtvi.com
Пивоваров. Фото: rtvi.com

Пограничники не пустили в Украину российского журналиста, главного редактора телеканала RTVI Алексея Пивоварова.

Об этом журналист написал на своей странице в Facebook, передают Українськi Новини.

По словам журналиста, 28 февраля в аэропорту "Киев" им. Сикорского (бывший "Жуляны") ему было отказано во въезде.

"Пару часов назад прилетел в Киев, но на территорию страны меня не пустили. Сперва — вежливое собеседование: посмотрели вместе "Редакцию", поулыбались... Потом полтора часа ожидания на скамеечке", - написал он.

В итоге пограничники вручили ему постановление об отказе во въезде, поскольку он не смог подтвердить причину пребывания в Украине.

Как сообщали Українські Новини, Государственная пограничная служба не пустила в Украину группу российских актеров.

Также в декабре Госпогранслужба не пустила в Украину журналистку российского телеканала "НТВ".

Российских актеров Кориковой и Баршака не впустили в Украину и они пошли на другой пункт пропуска.


Тем временем журналист Парфенов 19 марта привезет в Киев свой фильм "Русские грузины".

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