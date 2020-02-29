В Украину не впустили главреда российского телеканала Пивоварова

Пограничники не пустили в Украину российского журналиста, главного редактора телеканала RTVI Алексея Пивоварова. Об этом журналист написал на своей странице в Facebook, передают Українськi Новини. По словам журналиста, 28 февраля в аэропорту "Киев" им. Сикорского (бывший "Жуляны") ему было отказано во въезде. "Пару часов назад прилетел в Киев, но на территорию страны меня не пустили. Сперва — вежливое собеседование: посмотрели вместе "Редакцию", поулыбались... Потом полтора часа ожидания на скамеечке", - написал он. В итоге пограничники вручили ему постановление об отказе во въезде, поскольку он не смог подтвердить причину пребывания в Украине. Как сообщали Українські Новини, Государственная пограничная служба не пустила в Украину группу российских актеров. Также в декабре Госпогранслужба не пустила в Украину журналистку российского телеканала "НТВ". Российских актеров Кориковой и Баршака не впустили в Украину и они пошли на другой пункт пропуска.Тем временем журналист Парфенов 19 марта привезет в Киев свой фильм "Русские грузины".