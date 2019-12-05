В СБУ заявили, что процесс запрета въезда "Вороваек" в Украину в процессе

Служба безопасности намерена запретить въезд в Украину российской группе "Воровайки". Об этом Українським Новинам сообщил источник в ведомстве. По его словам, решение будет принято до 6 декабря. "Запрет в процессе", - сказал собеседник. По данным СМИ, группа "Воровайки" собиралась выступать в оккупированном Донецке и отличается украинофобским текстом своих песен. Группа анонсировала свои выступления в Киеве, Одессе, Николаеве и Харькове через два месяца - в феврале 2020 года. О запланированных выступлениях "Воровайок", в частности, в Одесской филармонии, свидетельствуют соответствующие афиши. В Киеве концерт отменили и на эту дату билеты больше не продаются. Сообщается, что в связи с запланированным в Киеве концертом этой группы, в адрес Октябрьского Дворца столицы прислали письмо о проведении этого события, однако Октябрьский Дворец не подписал договор, то есть концерта в Киеве не будет. Как сообщали Українськi Новини, российская группа "Воровайки" собралась в тур по Украине выступать с украинофобскими песнями. Ранее депутат "Единой России" приехал за украинским паспортом и "попался" СБУ.