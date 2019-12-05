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05 декабря 2019, четверг, 17:23 815
Общество 2019-12-05T17:23:50+02:00
Українські Новини
В СБУ заявили, что процесс запрета въезда "Вороваек" в Украину в процессе

В СБУ заявили, что процесс запрета въезда "Вороваек" в Украину в процессе

Воровайки, Запрет въезда, запрет выступлений, СБУ
Воровайки. Фото: concert.ua
Воровайки. Фото: concert.ua

Служба безопасности намерена запретить въезд в Украину российской группе "Воровайки".

Об этом Українським Новинам сообщил источник в ведомстве.

По его словам, решение будет принято до 6 декабря.

"Запрет в процессе", - сказал собеседник.

По данным СМИ, группа "Воровайки" собиралась выступать в оккупированном Донецке и отличается украинофобским текстом своих песен.

Группа анонсировала свои выступления в Киеве, Одессе, Николаеве и Харькове через два месяца - в феврале 2020 года.

О запланированных выступлениях "Воровайок", в частности, в Одесской филармонии, свидетельствуют соответствующие афиши.

В Киеве концерт отменили и на эту дату билеты больше не продаются.

Сообщается, что в связи с запланированным в Киеве концертом этой группы, в адрес Октябрьского Дворца столицы прислали письмо о проведении этого события, однако Октябрьский Дворец не подписал договор, то есть концерта в Киеве не будет.

Как сообщали Українськi Новини, российская группа "Воровайки" собралась в тур по Украине выступать с украинофобскими песнями.

Ранее депутат "Единой России" приехал за украинским паспортом и "попался" СБУ.

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