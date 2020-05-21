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21 мая 2020, четверг, 15:06 30
Общество 2020-05-21T15:30:01+03:00
Українські Новини
В Харькове зафиксировали случай малярии у студента

В Харькове зафиксировали случай малярии у студента

Ольга Фандорина
Харьков, Болезнь, Инфекция, Малярия
Укол. Лекарство. Больница. Фото: missbagira.ru
Укол. Лекарство. Больница. Фото: missbagira.ru

В Харькове зарегистрирован завозной случай малярии. Студент, которому 20 лет, приехал в Украину 3 сентября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

Первые симптомы (слабость, боль в горле, температура тела повысилась до 37 С.) появились еще 9 мая, но он обратился в больницу только через 6 дней.

Во время лабораторного исследования у молодого человека обнаружили возбудители малярии P.vivax и P.оvale (возбудители малярии такого типа могут жить в организме человека бессимптомно до трех лет).

"16 мая молодого человека госпитализировали с диагнозом малярия. По месту жительства больного провели эпидемиологическое и энтомологические обследования. В связи с отсутствием в настоящее генерации малярийных комаров, малярийный сезон в Харькове не начался ", - заявивлы в ЦОС.

Как сообщали Українські Новини, с начала года во Львове два человека заболели малярией, один из них умер.

Также ранее во Львове от малярии умер 43-летний мужчина.

Ранее в Тернополе беременная студентка из Нигерии заболела малярией.

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