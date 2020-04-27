Количество заболевших ботулизмом в Украине снизилось вдвое: как не заразиться

В то время, как по состоянию на 9:00 27 апреля в Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, с начала текущего года ботулизмом заболели 15 человек, 1 человек умер.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українськi Новини.

"С начала 2020 года в Украине зарегистрировано 13 случаев ботулизма, заболело 15 человек. Из них: 14 взрослых и один ребенок возрастом 9 лет", - сказано в нем.

В частности, 5 человек заболело в Винницкой области, 3 человека - в Черниговской и по одному заболевшему зафиксировано в Донецкой, Житомирской, Киевской, Закарпатской, Хмельницкой, Черкасской областях и в Киеве.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом количество заболевших за аналогичный промежуток времени снизилось в 2 раза, количество умерших - в 3 раза: с начала года умер 1 человек в Винницкой области, тогда как в 2019 году умерших было трое.

Сообщается, что 60% заболевших ботулизмом - мужчины, такой же процент составляют лица возрастом 25-55 лет.

Все пострадавшие имели возможность получить притовоботулическую сыворотку.

Запасы сыворотки по состоянию на 1 марта составляют 123 дозы.

Центр общественного здоровья напоминает, что рост заболеваемости ботулизмом наблюдается в мае-июне.

Большая часть продукции, которая стала причиной случаев ботулизма в этом году, была изготовлена в домашних условиях (86,6%).

6 человек заболели после употребления рыбной продукции, еще 6 человек - после употребления мясных консервов или изделий из мяса, 2 человек - после употребления грибных и овощных консервов.

Тем временем, в МОЗ назвали главные условия для быстрого снятия карантинных ограничений.

Количество инфицированных Covid-19 по всему миру составляет 2 971 639 человек, выздоровели - 866 тыс. человек. По состоянию на 27 апреля, в тройке лидеров США, Испания и Италия.