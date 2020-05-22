Курс гривні на міжбанку дешевшає третій день поспіль

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 5 коп. знижується третій день поспіль, у п'ятницю курс знизився на 16 коп. до 26,88 UAH/USD.

Про це повідомили учасники валютного ринку Українським Новинам.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,72-26,79 UAH/USD, потім котирування звузилися до 26,74-26,79 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,86-26,90 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 13,22% з 23,74 UAH/USD до 26,88 UAH/USD.

В 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 25 травня, на 3,54 коп. до 26,7473 UAH/USD.

З 15 по 22 травня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 0,69 коп. до 26,9158 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,54 коп. до 26,6221 UAH/USD після семитижневого падіння.