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22 травня 2020, пʼятниця, 17:22 5
Фінанси 2020-05-22T18:30:03+03:00
Українські Новини
Курс гривні на міжбанку дешевшає третій день поспіль

Курс гривні на міжбанку дешевшає третій день поспіль

Ярина Вацяк
Курс валют, курс долара, курс гривні, курс на міжбанку
Гроші. pixabay.com
Гроші. pixabay.com

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 5 коп. знижується третій день поспіль, у п'ятницю курс знизився на 16 коп. до 26,88 UAH/USD.

Про це повідомили учасники валютного ринку Українським Новинам.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,72-26,79 UAH/USD, потім котирування звузилися до 26,74-26,79 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,86-26,90 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 13,22% з 23,74 UAH/USD до 26,88 UAH/USD.

В 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 25 травня, на 3,54 коп. до 26,7473 UAH/USD.

З 15 по 22 травня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 0,69 коп. до 26,9158 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,54 коп. до 26,6221 UAH/USD після семитижневого падіння.

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